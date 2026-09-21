Hoermanseders irre Wiesn-Diät: Nur noch Bier!

Modeschöpferin Marina Hoermanseder amüsiert ihre Fans auf Instagram mit einer augenzwinkernden Clip zum Oktoberfest.

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Das Münchner Oktoberfest ist nicht nur der Treffpunkt für traditionelles Brauchtum und glamouröse Society-Auftritte, sondern auch eine Bühne für beste Unterhaltung abseits des Protokolls. Für einen besonders heiteren Moment sorgte nun die international erfolgreiche Modedesignerin Marina Hoermanseder. Die gebürtige Wienerin, die seit Jahren zu den festen Größen der deutschsprachigen Kreativszene zählt, meldete sich via Social Media direkt bei ihren zahlreichen Anhängern und landete mit einem kurzen Video einen echten viralen Hit.

In dem auf Instagram veröffentlichten Clip nahm die Modeschöpferin die kulinarischen Gepflogenheiten der Wiesn auf die Schaufel. Mit einem breiten Lächeln kündigte sie an, ihren Speiseplan für die nächsten Tage radikal umzustellen. Anstatt auf feste Nahrung zu setzen, wolle sie sich während der Festlichkeiten voll und ganz auf das bayerische Nationalgetränk konzentrieren. Die Ankündigung, die kommenden Tage ausschließlich mit Bier zu bestreiten, sorgte in der Kommentarspalte binnen kürzester Zeit für zahlreiche Lacher und begeisterte Reaktionen ihrer Community.

Die ungewöhnliche Bierzelt-Diät der Modeschöpferin

Hinter der humorvollen Botschaft steckt natürlich eine bewusste Anspielung auf den alljährlichen Festzelt-Wahnsinn auf der Theresienwiese. Während viele Festbesucher zwischen Brathendl, Brezen und Ochsenbraten schwanken, kürte Hoermanseder das flüssige Gold mit einem Augenzwinkern zu ihrem ganz persönlichen Hauptnahrungsmittel. Der Schmäh traf genau den Nerv des Publikums, das sich mitten in der ausgelassenen Stimmung des ersten Wiesn-Wochenendes befand.

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Dass die Designerin dabei auf Selbstironie setzt, ist typisch für ihren gewohnt offenen Auftritt im Netz. Während andere Prominente penibel darauf achten, ausschließlich glamouröse und perfekt inszenierte Schnappschüsse zu teilen, zeigt sich Hoermanseder immer wieder von ihrer nahbaren und humorvollen Seite. Ihre Follower schätzen genau diese unkomplizierte Art, mit der sie den traditionellen Trachtenrummel auf die Schippe nimmt und gleichzeitig die bayerische Geselligkeit feiert.

Zwischen Haute Couture und zünftiger Festzelt-Gaudi

Marina Hoermanseder beweist mit solchen Einblicken eindrucksvoll, dass sich hochkarätige Modeschöpfung und bodenständiger Humor keineswegs ausschließen müssen. Die Designerin, deren ikonische Schnallen-Kreationen von internationalen Megastars wie Lady Gaga oder Rihanna getragen werden, ist auf dem Münchner Oktoberfest seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast. Wenn sie in die bayerische Landeshauptstadt reist, verbindet sie meisterhaft extravagante Trachtenmode mit echter Feierlaune.