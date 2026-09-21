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Gabalier rockt die "Damen-Wiesn" am Oktoberfest

Andreas Gabalier
© Privat
Der Volks-Rock'n'Roller lässt es Montag Mittag auf der Wiesn ordentlich krachen.
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Wo die Damen daheim sind, fühlt sich auch Chart-Stürmer Andreas Gabalier wohl. So auch am Montag, den 21. September, als er auf der legendären "Damenwiesn" für Stimmung sorgte.

Claudia Lippert, Astrid Söll und Claudia Obert
Claudia Lippert, Astrid Söll und Claudia Obert © Privat

Unternehmerin Regine Sixt lud zum bereits 26. Mal ins Schützenzelt am Oktoberfest, um mit über 1.000 Damen aus Wirtschaft, Politik und Kultur am Oktoberfest zu feiern. Mittendrin: Gabalier!

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Andreas Gabalier
Andreas Gabalier © Instagram

Auf der Bühne sorgte Andreas als "Hahn im Korb" für Mega-Stimmung unter den - hauptsächlich weiblichen - Fans auf der Damenwiesn. Zu seinem "Hulapalu" sang das ganze Zelt im Chor mit. Auch auf Instagram teilte Gabalier sein "Wiesn-Comeback" mit Fans. Ob er noch weitere Zelte besuchen wird, ließ er dabei aber offen.

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