Gabalier rockt die "Damen-Wiesn" am Oktoberfest

Der Volks-Rock'n'Roller lässt es Montag Mittag auf der Wiesn ordentlich krachen.

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Wo die Damen daheim sind, fühlt sich auch Chart-Stürmer Andreas Gabalier wohl. So auch am Montag, den 21. September, als er auf der legendären "Damenwiesn" für Stimmung sorgte.

Claudia Lippert, Astrid Söll und Claudia Obert © Privat

Unternehmerin Regine Sixt lud zum bereits 26. Mal ins Schützenzelt am Oktoberfest, um mit über 1.000 Damen aus Wirtschaft, Politik und Kultur am Oktoberfest zu feiern. Mittendrin: Gabalier!

Andreas Gabalier © Instagram

Auf der Bühne sorgte Andreas als "Hahn im Korb" für Mega-Stimmung unter den - hauptsächlich weiblichen - Fans auf der Damenwiesn. Zu seinem "Hulapalu" sang das ganze Zelt im Chor mit. Auch auf Instagram teilte Gabalier sein "Wiesn-Comeback" mit Fans. Ob er noch weitere Zelte besuchen wird, ließ er dabei aber offen.