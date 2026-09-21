Party-Stimmung
Gabalier rockt die "Damen-Wiesn" am Oktoberfest
Wo die Damen daheim sind, fühlt sich auch Chart-Stürmer Andreas Gabalier wohl. So auch am Montag, den 21. September, als er auf der legendären "Damenwiesn" für Stimmung sorgte.
Unternehmerin Regine Sixt lud zum bereits 26. Mal ins Schützenzelt am Oktoberfest, um mit über 1.000 Damen aus Wirtschaft, Politik und Kultur am Oktoberfest zu feiern. Mittendrin: Gabalier!
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Auf der Bühne sorgte Andreas als "Hahn im Korb" für Mega-Stimmung unter den - hauptsächlich weiblichen - Fans auf der Damenwiesn. Zu seinem "Hulapalu" sang das ganze Zelt im Chor mit. Auch auf Instagram teilte Gabalier sein "Wiesn-Comeback" mit Fans. Ob er noch weitere Zelte besuchen wird, ließ er dabei aber offen.
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