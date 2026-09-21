Große Sorge!
Claudia Effenberg mit Blutvergiftung und Lungenentzündung im Spital
Große Sorge um Society-Liebling Claudia Effenberg. Sie laboriert ein einer Lungenentzündung und Blutvergiftung. Am Montag steht für Claudia Effenberg ein weiterer Eingriff im Krankenhaus bevor, bei dem ihre Lunge punktiert wird. Die Ärzte hoffen, dass sich dort lediglich Wasser gesammelt hat.
Erkrankung von Claudia Effenberg
Gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung erklärte die 61-Jährige telefonisch: "Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung. Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe". Bereits am Sonntag musste die Patientin einen belastenden Eingriff überstehen: "Am Sonntag wurden mir zwei Stents gelegt, damit mein Herz mehr Blut bekommt. Das war der Horror!"
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Unterstützung durch die Familie
Statt wie geplant auf der in ihren 61. Geburtstag auf der Wiesn hineinzufeiern, bestimmen nun Behandlungsschritte ihren Alltag. Halt gibt ihr in dieser Phase die Nähe ihrer Liebsten: "Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren. Das war total schön."
Hoffnung auf baldige Besserung
Die medizinische Versorgung zeigt erfreulicherweise erste Wirkung. "Immerhin: Die Werte werden jeden Tag besser. Ich nehme allerdings auch ein starkes Antibiotikum. Denn die Ärzte müssen zusehen, dass ich wieder normal atmen kann", sagte Claudia Effenberg. Die Behandlungen werden fortgesetzt, damit der TV-Star bald wieder frei durchatmen kann.
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