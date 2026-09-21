Neuer-Ex ist zum ersten Mal Mama geworden

Nina Neuer ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die 33-jährige Ex-Frau von Fußballstar Manuel Neuer verkündete die Nachricht am Montag auf Instagram.

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Am Montag hat Nina Neuer (33) auf Instagram bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Die Ex-Frau von Weltmeister Manuel Neuer (40) veröffentlichte mehrere Fotos und ein Video, auf denen ein Kinderwagen zu sehen ist. Details wie Geburtsdatum, Name oder Geschlecht hielt Neuer zunächst geheim. Auch die Identität des Vaters ist nicht bekannt. Unter dem Beitrag gratulierten Zehntausende Nutzer zur Baby-Nachricht.

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Spaziergang mit einer Freundin

Auf einem der weiteren Bilder ist ein zweiter Kinderwagen zu sehen. Bei ihrem Spaziergang wurde Nina von einer Freundin begleitet, die erst kürzlich ebenfalls Mutter geworden ist. Nina Neuer hatte ihre Schwangerschaft im Juni mit einem Babybauch-Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Nina und Manuel Neuer hatten im Mai 2017 standesamtlich in Tannheim in Österreich gehoratet, im Juni 2017 folgte die kirchliche Trauung in Monopoli in Italien. Anfang 2020 wurde die Trennung des Paares bekannt.

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Auch Manuel Neuer erneut Vater

Inzwischen ist der Weltklasse-Torwart, der nach 128 Länderspielen im Sommer endgültig als Nationaltorwart zurückgetreten ist, mit der Handballerin Anika Neuer (26) verheiratet. Das Paar hatte im November 2023 standesamtlich am Tegernsee geheiratet, worauf im Juli 2025 ein großes Hochzeitsfest in Südtirol folgte. Auch Anika und Manuel sind erst kürzlich wieder Eltern geworden; nach Sohn Luca im Jahr 2024 kam nun ein weiterer Sohn zur Welt.