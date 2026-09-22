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Herzig!

Hier feiert Jenny Elvers mit ihrem Sohn auf der Wiesn

SR
von
Ein lächelndes Paar in traditioneller Tracht feiert auf dem Oktoberfest in München.
© Getty Images
Unbeschwerte Stunden für die Schauspielerin und ihren Sohn Paul Jolig.
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Erst kürzlich erklärte Jenny Elvers in der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" ihre prekäre finanzielle Situation. Die Sendung wurde bereits im Februar aufgezeichnet, doch im Sommer ausgestrahlt, darum nahm sie kürzlich Stellung zu ihren Finanz-Problemen.

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Schulden

Das Finanzamt prüfte ihre Unterlagen aus den vergangenen zehn Jahren. Dabei ging es um eine mittlere sechsstellige Summe. Scheidung, verlorene Quittungen und falsche Investitionen führten zur Pleite.

Ein Mann in Tracht wird von einer Frau auf die Wange geküsst, beide lächeln, Oktoberfest-Atmosphäre.
Jenny Elvers und ihr Sohn Paul Jolig © Getty Images

Um ihre Schulden zurückzuzahlen, nahm Elvers zahlreiche TV-Jobs an und verkaufte nach eigenen Angaben alles, was noch materiellen Wert hatte. "Es ist schon komisch, zu wissen, dass du nicht einen Cent von der Gage bekommen wirst, da alles fürs Finanzamt draufgeht." Elvers hat n vielen TV-Formaten mitgemacht, um schuldenfrei zu werden.

Einer, der immer an ihrer Seite war, ist Sohn Paul Jolig (25). Er hat ihr in schwierigen Situationen beigestanden. Nun haben die beiden zusammen auf der Wiesn gefeiert. Ausgelassen und glücklich schauen sie dabei aus. Paul stammt aus der Beziehung zu "Big Brother"-Star Alex Jolig.

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