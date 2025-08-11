Für "Sommergespräch": ORF macht Kickl zum Kanzler

Bei den Sommergesprächen des ORF darf heuer erstmals ein Oppositionspolitiker als Letztes zum Zug. Bisher bildete stets der Bundeskanzler den Abschluss.

"Volkskanzler" sticht Kanzler bei den ORF-Sommergesprächen. Denn als Letztes wird heuer erstmals nicht der amtierende Kanzler zum Interview gebeten, sondern der Chef der stärksten Oppositionspartei. FPÖ-Obmann Herbert Kickl wird dieses Jahr den Abschluss der ORF-"Sommergespräche" bilden. Der Öffentlich-Rechtliche reiht offenbar nach den Stimmen bei der Nationalratswahl, wo bekanntlich die FPÖ reüssierte.

Dass die Stimmen und nicht das Amt die Reihenfolge bestimmen, ist allerdings nicht zwingend so. Bei den "Sommergesprächen" Anfang der 2000er war etwa der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) immer als letztes an der Reihe und das obwohl die Volkspartei bei der Wahl zuvor bekanntlich nur Dritter wurde.

Den Auftakt machen heuer die Grünen. Statt Werner Kogler geht allerdings Leonore Gewessler ins Rennen, die den Chefposten bei den Grünen Ende Juni übernahm. Es ist also ihr erstes ORF-"Sommergespräch".

Die quotenstärksten Auftritte

Platz 1: Sebastian Kurz (ÖVP, 2017)

Platz 2: Sebastian Kurz (ÖVP, 2019)

Platz 3: Heinz-Christian Strache (FPÖ, 2015)

Platz 4: Sebastian Kurz (ÖVP, 2021)

Platz 5: Christian Kern (SPÖ, 2017)

Platz 6: Herbert Kickl (FPÖ, 2024)

Platz 7: Herbert Kickl (FPÖ, 2021)

Platz 8: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ, 2019)

Platz 9: Sebastian Kurz (ÖVP, 2020)

Platz 10: Herbert Kickl (FPÖ, 2022)

Bei den letztjährigen "Sommergesprächen" war Kickl, der damals als Dritter an der Reihe war, mit 933.000 Zuseherinnen und Zuseher der quotenstärkste Spitzenkandidat. Damit kam er auch als einziger in die Top Ten der meistgesehenen "Sommergespräche" aller Zeiten.

oe24.TV-"Sommergespräche" ab 12. August

Auch auf oe24.TV finden heuer wieder "Sommergespräche" mit allen Partei-Chefs statt. Den Auftakt macht Grünen-Chefin Leonore Gewessler am Dienstag.