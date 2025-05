Klaus Webhofer moderiert heuer die ORF-"Sommergespräche"

Interviewer empfängt seine Gäste ab 11. August am Küniglberg

Mit einem frischen Gesicht wartet der ORF heuer für die traditionellen "Sommergespräche" mit den Spitzen der heimischen Politik auf: Innenpolitikchef Klaus Webhofer tritt heuer in die Fußstapfen von Martin Thür, der 2024 durch das Interviewformat führte. Der 57-jährige Hochner-Preisträger wird ab 11. August erstmals in dieser Rolle das Gespräch mit allen Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien suchen und führen.

Format wieder am Küniglberg

Bis 8. September wird dann jeweils montags um 21.05 Uhr ein anderer Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin am Küniglberg erscheinen. Schließlich wird die aktuelle "Sommergespräche"-Tranche nach 2022 wieder einmal am ORF-Mediencampus selbst stattfinden. Webhofer empfängt seine Gäste also gleichsam mit Heimvorteil.

Nach zahlreichen Stationen beim ORF-Radio und als Korrespondent in Deutschland, ist der gebürtige Meraner Webhofer seit dem Vorjahr Ressortleiter Innenpolitik der ORF-Information. Webhofer verwies auf die zurückliegenden Regierungsverhandlungen und die Wien-Wahl, worauf sich nun eine längere Periode ohne Wahlkampf anschließe. "Für mich als leidenschaftlichen Interviewer ist das die beste Gelegenheit, in den 'Sommergesprächen' mit meinen Gästen in Ruhe zurück und nach vorne zu blicken."

Bruckenberger streut Rosen

Rosen auf diesem Weg streute Webhofer ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger: "Klaus Webhofer ist einer der besten und profiliertesten Journalisten und Interviewer im ORF. Seine hohe innenpolitische Kompetenz und sein profundes Wissen über die Abläufe in Österreichs politischem System prädestinieren ihn ganz besonders für diese spannende Aufgabe."