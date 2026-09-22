Cora Schumacher in der Notaufnahme!

Große Sorge um die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Cora musste sich mitten in der Nacht in einer Spitals-Notaufnahme medizinisch behandeln lassen. Die Bilder teilt sie auf Instagram.

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Es waren beunruhigende Szenen, die Cora Schumacher zu nachtschlafender Zeit auf ihren Social-Media-Kanälen mit der Öffentlichkeit teilte. Kurz vor zwei Uhr nachts meldete sich das frühere Model direkt aus den Behandlungsräumen einer Notaufnahme, um ihre Follower über den dramatischen Zwischenfall zu informieren. Deutlich gezeichnet von den Geschehnissen zeigte sie ihren Fans die klaffende Wunde an der Unterlippe und kommentierte ihren Anblick gewohnt ungeschminkt: "Gott, seh' ich scheiße aus.

In mehreren kurzen Sequenzen dokumentierte die Reality-Darstellerin den gesamten Ablauf der nächtlichen Notfallversorgung. Dabei war unter anderem direkt zu sehen, wie ein behandelnder Chirurg konzentriert die Lippenpartie nähte, um die Blutung zu stoppen und den Riss kosmetisch zu verschließen.

Ernsthafter Eingriff: Bis zu sechs Stiche und hohes Infektionsrisiko

Der medizinische Eingriff erwies sich als deutlich aufwendiger als zunächst vermutet. In einer weiteren Sequenz ihrer Instagram-Story gab Schumacher tiefere Einblicke in das Ausmaß der Verletzung und verglich ihr verändertes Erscheinungsbild selbstironisch mit einer bekannten Romanfigur: "Ich sehe echt aus wie Quasimodo." Die Mediziner vor Ort mussten die Wunde mit bis zu sechs Stichen nähen, um eine saubere Heilung der empfindlichen Mundregion zu gewährleisten.

Cora dokumentierte alles auf Instagram. © Instagram

Neben der chirurgischen Naht stand vor allem der Infektionsschutz im Vordergrund der Behandlung. In einem mitgefilmten Arztgespräch war deutlich zu hören, wie das medizinische Personal über die Verabreichung einer Impfung sowie die Gabe eines starken Antibiotikums beriet. Der Grund für diese Vorsichtsmaßnahme war die Beschaffenheit der Wunde, die ein problematisches und "blödes Keimspektrum" aufwies, wodurch das Risiko einer Entzündung im Gesicht minimiert werden sollte.

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Ungewissheit über die Ursache: Blutflecken und ironische Kommentare

Was genau zu der heftigen Gesichtsverletzung geführt hatte, ließ Schumacher in ihren nächtlichen Beiträgen vorerst vollkommen offen. Sie bezeichnete den schmerzhaften Zwischenfall lediglich mit einer Prise Sarkasmus als "Kriegsverletzung" und sprach von einer ordentlichen "dicken Lippe". Die Bilder aus dem Krankenhaus machten jedoch deutlich, wie stark die Blutung tatsächlich gewesen sein musste.

Auf den Aufnahmen war ein völlig blutverschmiertes Tuch zu sehen, das auf ihrem Oberkörper lag, und auch auf ihrer Hose zeichneten sich unverkennbare Blutflecken ab. Mit den Worten "Alles voller Blut" unterstrich sie den Schockmoment des Vorfalls, ehe sie ankündigte, sich vorerst aus dem Rampenlicht zurückzuziehen: "Ich bin dann wohl erstmal raus. Knutschen ist nicht im Moment."

Cora dokumentierte alles auf Instagram. © Instagram

Zwangspause nach turbulenten Wochen im Rampenlicht

Der medizinische Notfall zwingt Cora Schumacher zu einer unfreiwilligen Ruhepause, nachdem sie in den vergangenen Wochen für massive Schlagzeilen gesorgt hatte. Zuletzt hatte sie in der Öffentlichkeit erneut mit deutlichen Worten gegen ihren Ex-Mann Ralf Schumacher gewettert und schwere Vorwürfe erhoben.

Nun steht für die TV-Persönlichkeit allerdings die eigene Genesung an erster Stelle. Der Eingriff im Spital verlief den Umständen entsprechend erfolgreich, doch die Heilung der geschwollenen Lippenpartie wird einige Tage in Anspruch nehmen, bevor an ein Comeback in den sozialen Netzwerken zu denken ist.