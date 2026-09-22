Jimi Blue Ochsenknecht: Erste Fotos mit neuer Liebe

Jimi Blue Ochsenknecht sorgt für neue Gerüchte um sein Liebesleben. Gemeinsame Fotos mit Diana Emmer vom Oktoberfest sprechen derzeit eine deutliche Sprache.

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Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer wurden auf dem Münchner Oktoberfest gesehen, was erneut Spekulationen über eine feste Beziehung auslöst. Bereits im Frühjahr gab es Gerüchte und kurzzeitig gemeinsame Fotos im Netz, während das Thema in einem aktuellen Interview noch ausgespart wurde.

Schnappschüsse auf dem Oktoberfest

Den Stein ins Rollen brachte Cathy Hummels, die ein Bild des 34-Jährigen und seiner angeblichen Partnerin veröffentlichte. Dazu verlinkte die 38-Jährige Dianas Profil und schrieb: "Schön, dass ihr zwei Turteltäubchen da wart." Kurze Zeit später zog der Ochsenknecht-Spross selbst mit einem Selfie aus einer Wiesn-Toilette nach. Darauf schaut das Paar in die Kamera, während die Begleitung einen Kussmund macht. Eine schriftliche Anmerkung fügte er dem Beitrag nicht hinzu.

Jimi Blue Ochsenknecht, Cathy Hummels und Diana Emmer © Instagram

Hintergrund zur neuen Begleitung

Diana Emmer nahm im Jahr 2012 als 17-Jährige an der Show "Germany's Next Topmodel" teil, wo Heidi Klum sie eigentlich im Finale sah, ehe sie das Format aus familiären Gründen vorzeitig verließ. Die zweifache Mutter war in der Vergangenheit verheiratet und von 2021 bis 2024 als Geschäftsführerin einer Schweizer Beauty-GmbH eingetragen. Gegen ihren Ex-Ehemann gibt es in der Schweiz im Zusammenhang mit seinen Geschäften Betrugsvorwürfe, wobei er sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt haben soll.

Jimi Blue Ochsenknecht und Diana Emmer © Instagram

Situation mit Ex-Partnerin Yeliz

Auch Jimi Blue selbst ist Vater der kleinen Snow, die aus der vorherigen Beziehung mit Yeliz Koc stammt. Während der Kontakt zu Beginn fehlte, finden mittlerweile Treffen statt, allerdings nicht in regelmäßigen Abständen. Die 32-jährige Kindsmutter äußerte sich dazu kürzlich im Gespräch: "Es gibt immer wieder Phasen, in denen wir zwei Wochen lang nichts voneinander hören. Wenn es nach mir ginge, wären die Abstände kleiner. Jimi kann immer kommen – egal, wann". Damit bleibt das Umfeld der Beteiligten weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit.