Nach Liebes-Aus: Martina Reuter feiert auf der Wiesn

Kurz nach der Trennung zeigt sich ORF-Moderatorin Martina Reuter gut gelaunt auf dem Münchner Oktoberfest. Im auffälligen Trachten-Look genießt die 46-Jährige die Stimmung im Festzelt.

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Auf der Wiesn nimmt Martina Reuter ihre Follower auf Instagram mit. Beim WiesnBummel von Cathy Hummels, die kurz vor ihrer Veranstaltung maximal frustriert ist, präsentiert die Moderatorin ein leuchtend pink-rotes Kleid mit glänzendem Rock und gerafften Ärmeln. Bei der Schürzen-Schleife setzt sie ein deutliches Zeichen: Die Schleife ist auf der linken Seite gebunden, was traditionell als Single-Signal gilt.

Martina Reuter © Instagram

Besondere Überraschungen auf der Theresienwiese

Für die prominenten Gäste stehen mehrere Stationen auf dem Programm. Unter anderem macht Reuter Halt im Café Kaiserschmarrn, bevor der Weg in ein Festzelt führt. Neben gebrannten Mandeln wartet eine ganz besondere Überraschung auf die 46-Jährige: ein Lebkuchenherz mit ihrem eigenen Gesicht.

Musikalische Stimmung im vollen Festzelt

Im Festzelt sorgt Schlagerstar Andreas Gabalier mit einem spontanen Auftritt für Stimmung. Gabalier, der vor Kurzem seine neue Beziehung bestätigte, begeistert das Publikum, während Reuter die Eindrücke für ihre Abonnenten festhält.

Andreas Gabalier © Instagram

Aus für die gemeinsame Beziehung

Martina Reuter © Instagram

Erst vor wenigen Tagen machte Reuter das Aus mit Vladi Pavlic öffentlich. Sie bestätigte das Ende der Beziehung und verriet, dass der Schritt von ihrem ehemaligen Partner ausging. Zu den genauen Gründen äußerte sich die Moderatorin nicht.