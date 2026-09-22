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50. Geburtstag

Shopping City Süd feierte Jubiläum mit Josh.

Rozalija Gregurek, Zsolt Juhasz, Gabriele Scharrer, JOSH., Daniela Hardzina, Sabine Leuthner und Verena Haller
© David Alscher
Die Westfield Shopping City Süd feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Jubiläumsevent. Zahlreiche Besucher erlebten ein vielfältiges Programm im gesamten Center.
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Seit 1976 kommen Generationen von Menschen in der Westfield Shopping City Süd zusammen. An zwei Tagen stand die gesamte Destination im Zeichen des Jubiläums, um das 50-jährige Bestehen gemeinsam mit den Gästen zu feiern.

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Vielfältige Aktionen im gesamten Center

Das Programm bot zahlreiche Mitmachstationen für jedes Alter. In der Westfield Teledisko konnten Gäste eigene Party-Momente festhalten, während eine Mirror KI-Fotobox für Erinnerungsbilder bereitstand. An der LUSH Mystery Scent Bar war der Geruchssinn gefragt, und an der DIY Charm Bar wurden individuelle Schmuckstücke gestaltet. Beim Westfield Glücksrad warteten Gewinne, während für die jüngsten Besucher beim Bastelbienenclub ein eigenes Kreativprogramm geboten wurde.

Josh.
Josh. © David Alscher

Musikalische Highlights und Geburtstagstorte

Auch musikalisch wurde der runde Geburtstag gefeiert. Eine mobile Jazzband brachte Live-Musik direkt ins Center, während ein DJ auf der Water Plaza für den passenden Sound sorgte. Am Freitagnachmittag übernahm JOSH. die Bühne auf der Water Plaza. Im Anschluss wurde gemeinsam auf 50 Jahre angestoßen und die große Geburtstagstorte angeschnitten.

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