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Am 3. Oktober

Wiener freuen sich auf Lange Nacht der Museen

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Blick auf einen bunten, beleuchteten Arkadengang im MAK mit Verzierungen und Säulen.
© MAK
Anfang Oktober laden wieder über hundert Institutionen in der Bundeshauptstadt zum spätabendlichen Museenhopping.
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Am 3. Oktober heißt es für Freunde der heimischen Museumslandschaft wieder, sich die Nacht - oder zumindest den späteren Abend - um die Ohren schlagen: Zwischen 18 Uhr und Mitternacht laden 124 Wiener Institutionen zur "Langen Nacht der Museen". Der Maria-Theresien-Platz zwischen KHM und NHM - auch "Zwidemu" genannt - dient dabei wieder als Sammelplatz. An diesem "Treffpunkt Museum" nehmen die meisten Fuß- und Busrouten ihren Ausgang, gibt es die Broschüren und sind die Tickets erhältlich.

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Viele Menschen versammeln sich im beleuchteten MAK-Innenhof zur Langen Nacht der Museen 2025.
Die Lange Nacht der Museen im MAK 2025. © MAK

Die Tickets kosten regulär 19 Euro und gelten am 3. Oktober von 18 Uhr bis Mitternacht als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen und als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Für Kinder (die bis zwölf Jahren gratis teilnehmen können) gibt es in vielen Museen spezielle Programme sowie den Kinderpass, für den sich junge Museumsfans Stempel holen können. Ab dem dritten Stempel gibt es dann ein Überraschungsgeschenk.

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