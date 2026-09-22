Bursch (12) nach E-Scooter-Unfall in Lebensgefahr

Das Opfer war gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen auf einem E-Scooter unterwegs, als es zu dem schrecklichen Unfall kam.

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Wien. Zu dem tragischen Sturz kam es am Montag gegen 17.15 Uhr im 22. Wiener Gemeindebezirk.

Ein bislang unbekannter Jugendlicher fuhr gemeinsam mit einem 12-Jährigen auf einem E-Scooter auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse kommend in Richtung Schukowitzgasse. Laut einem Zeugen touchierte der E-Scooter einen Randstein, woraufhin beide zu Sturz kamen.

Opfer in kritischem Zustand

Der 12-Jährige blieb reglos am Boden liegen. "Der Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte eigenen Angaben zufolge den augenscheinlich jugendlichen Lenker ebenfalls zur Hilfeleistung auf", so die Polizei in einer Aussendung. Doch der Unfalllenker soll daraufhin auf den E-Scooter gestiegen und davongefahren sein.

Die alarmierte Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Burschen und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Spitals. Laut behandelndem Arzt befindet sich der Bub in kritischem Zustand.

Für die Polizei war die Identität des zwölfjährigen syrischen Staatsbürgers zunächst unklar. Die Beamten fanden aber sein Mobiltelefon, auf dem sich auch sehr bald seine Mutter meldete, weil sie sich Sorgen um ihren Sohn machte. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Unfalllenkers, sind im Gange.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 01 31310 66230 um Hinweise - auch anonym.