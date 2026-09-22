Großer Winterreifen-Test: Auf welche Modelle Verlass ist

Der aktuelle ÖAMTC-Winterreifentest zeigt große Qualitätsunterschiede. Von 32 getesteten Modellen erreichten nur sechs die Note "gut", während acht Reifen mit "nicht genügend" durchfielen.

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Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben jeweils 16 Modelle in den Dimensionen 185/65 R15 und 225/50 R17 geprüft. Neben den sechs guten Noten gab es zwölfmal die Bewertung "befriedigend" und sechsmal "genügend". Besondere Probleme zeigten sich bei nasser Fahrbahn, aber auch auf Schnee und trockener Straße gab es Schwächen. ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl stellt in einer Aussendung klar:

“"Gerade im Winter kommen die unterschiedlichsten Fahrbahneigenschaften vor. Entsprechend wichtig ist ein ausgewogener Reifen, der unter allen Bedingungen funktioniert. Davon gibt es im aktuellen Test zwar einige – auffällig ist jedoch, dass viele Modelle, darunter auch von bekannten Herstellern, nicht immer ausgewogene Ergebnisse erzielen konnten."” Steffan Kerbl

Große Unterschiede bei Nässe

Besonders bei Regen trennte sich das Testfeld. Während die besten Modelle bei Vollbremsung bereits standen, rollten die schwächsten noch mit knapp 50 km/h Restgeschwindigkeit. Kerbl erklärt dazu: "Gerade, wenn es nass ist, entscheiden oft wenige Meter, ob es zu einem schweren Unfall kommt. Deshalb spielen die Leistungen bei Regen für die Gesamtbewertung eine besonders wichtige Rolle." Zudem reichen reine Spitzenergebnisse auf Schnee nicht aus. Der Sunwide Snowide (225/50 R17) und der Rockblade Rock 868S (185/65 R15) boten zwar die beste Schnee-Leistung, fielen jedoch wegen gravierender Mängel auf trockener und nasser Fahrbahn mit "nicht genügend" durch.

Bekannte Namen bieten keine Garantie

In der Dimension 225/50 R17 sicherten sich der Pirelli Cinturato Winter 3, der Continental WinterContact TS 870, der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der Michelin Alpin 7 ein "gut". Bei der Größe 185/65 R15 schafften dies nur der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7. Bei den Kleinwagenreifen platzierten sich unbekanntere Modelle wie der Linglong Sport Master Winter, der Optimo Winter Touring OW41 und der GT Radial WinterPro2 Evo mit "befriedigend" vor bekannten Marken wie Bridgestone, Nokian oder Vredestein, die nur ein "genügend" erhielten.

Schwächen bei der Umweltbilanz

In der Kleinwagen-Dimension erreichte kein einziger Reifen eine gute Bewertung in der Umweltbilanz. Grund dafür ist die geringe prognostizierte Laufleistung von durchschnittlich rund 31.000 Kilometern. Die größeren Modelle der Dimension 225/50 R17 zeigten in den Kriterien Umwelt und Sicherheit ein ausgewogeneres Bild.