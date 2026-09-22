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Unfall am Feld

Bauer unter Ladewagen eingeklemmt: tot

Ein Traktor am Feld
© Getty/Symbolbild
Der Landwirt dürfte unter sein landwirtschaftliches Gespann geraten sein.
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Bei der Maisernte in Lochen am See im Bezirk Braunau ist ein Landwirt (59) tödlich verunglückt. Der Mann dürfte wegen eines Problems mit seinem landwirtschaftlichen Gespann nach dem Rechten gesehen haben. Dabei geriet er unter den Ladewagen und wurde eingeklemmt. Leider kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er starb noch auf der Unfallstelle.

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Traktor lief weiter

Der Unfall ereignete sich am Montag während der Erntearbeiten. Spaziergänger wurden auf den Traktor aufmerksam, der noch im Feld stand und offenbar weiterlief. Sie alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Für den Landwirt kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall ereignete, als der Mann die Ursache für die Störung am Fahrzeug überprüfen wollte.

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