Autofahrer steckte 6 Stunden im Schilf

Rund 70 Meter fuhr der Wagen ins dichte Gelände, bevor er steckenblieb.

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Kurioser Notfall am Neusiedler See: Ein 69-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und landete mitten im Schilf. Rund 70 Meter fuhr der Wagen ins dichte Gelände, ehe nichts mehr ging. Warum der Mann falsch abbog, ist noch offen.

Keine Chance auf Hilfe

Der Lenker konnte sich offenbar nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sein Handy hatte er nicht dabei. Deshalb versuchte er zunächst, mit der Hupe andere Autofahrer auf seine Notlage aufmerksam zu machen – allerdings ohne Erfolg. Erst nach rund sechs Stunden kam ihm eine andere Möglichkeit zu Hilfe.

Drohne findet Vermissten

Gegen 3 Uhr aktivierte der Mann schließlich das Notfall-Rufsystem seines Autos und alarmierte damit die Polizei. Kurz darauf wurde sein Standort mithilfe einer Drohne entdeckt. Einsatzkräfte konnten den 69-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend wurde er zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.