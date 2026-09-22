Erotik-Truck blieb nach Crash auf Leitschiene hängen

Durch den Unfall trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr musste das Schwerfahrzeug bergen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Salzburg. Dramatischer Einsatz auf der Tauernautobahn (A10) bei Flachau: In der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Flachau gegen 2.13 Uhr zu einem Lkw-Unfall bei der Einhausung Flachau alarmiert.

Die Zugmaschine war auf eine Leitschiene aufgefahren und blieb darauf hängen. Auf dem Lkw waren mehrere großformatige Fotos leicht bekleideter Frauen angebracht.

580 Kilo Bindemittel im Einsatz

Beim Unfall wurde die Unterseite des Schwerfahrzeugs beschädigt. In weiterer Folge trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und setzte rund 580 Kilogramm Ölbindemittel ein, um den ausgelaufenen Treibstoff aufzunehmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ölfilm erst am nächsten Tag entdeckt

Für den nächtlichen Einsatz standen 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet: Am Vormittag wurde im Bereich der Enns ein Ölfilm festgestellt. Ein Teil des ausgelaufenen Diesels war bis dorthin gelangt.

Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Pongau rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Uferbereiche wurden ausgespült, kontaminiertes Material entfernt. Zusätzlich wurde die Reinigung des Bachbetts mit einem Bergekran und einem Bagger unterstützt.