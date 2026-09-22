oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall auf Autobahn

Erotik-Truck blieb nach Crash auf Leitschiene hängen

Großer LKW wird nachts nach einem Unfall auf der A10 bei Flachgau von Einsatzkräften geborgen.
© FF Flachgau
Durch den Unfall trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr musste das Schwerfahrzeug bergen.
OE24 auf Google bevorzugen

Salzburg. Dramatischer Einsatz auf der Tauernautobahn (A10) bei Flachau: In der Nacht auf Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Flachau gegen 2.13 Uhr zu einem Lkw-Unfall bei der Einhausung Flachau alarmiert.

Die Zugmaschine war auf eine Leitschiene aufgefahren und blieb darauf hängen. Auf dem Lkw waren mehrere großformatige Fotos leicht bekleideter Frauen angebracht.

580 Kilo Bindemittel im Einsatz

Beim Unfall wurde die Unterseite des Schwerfahrzeugs beschädigt. In weiterer Folge trat eine größere Menge Diesel aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und setzte rund 580 Kilogramm Ölbindemittel ein, um den ausgelaufenen Treibstoff aufzunehmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Auch interessant

Notarzthubschrauber C9 bleibt am Himmel

Wiesn-Blond: Leona König kaum zu erkennen

Future Food Week 2026: Dieses Festival erobert Wien im Oktober

Ölfilm erst am nächsten Tag entdeckt

Für den nächtlichen Einsatz standen 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet: Am Vormittag wurde im Bereich der Enns ein Ölfilm festgestellt. Ein Teil des ausgelaufenen Diesels war bis dorthin gelangt.

Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Pongau rückten die Einsatzkräfte erneut aus. Uferbereiche wurden ausgespült, kontaminiertes Material entfernt. Zusätzlich wurde die Reinigung des Bachbetts mit einem Bergekran und einem Bagger unterstützt.

Ein Lkw ist bei Nacht auf eine Betonleitplanke geraten, das Vorderrad hängt über dem Rand.
Schwerer Unfall auf der A10 bei Flachgau. © FF Flachgau

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Titelverteidiger WAC erwartet "bestes Salzburg dieser Saison"

"Das ist Deix" im Karikaturmuseum Krems

Bauer unter Ladewagen eingeklemmt: tot

Olivia Palermo zeigt trendige Herbst-Looks

So happy ist unsere Miss mit Kicker-Star

Autofahrer steckte 6 Stunden im Schilf

Erotik-Truck blieb nach Crash auf Leitschiene hängen

ÖFB lässt über neue Tor-Hymne abstimmen

Großer Winterreifen-Test: Auf welche Modell Verlass ist

Trotz Fußfessel: Tscheche fuhr auf Diebestour