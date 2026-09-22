oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wien-NÖ-Übereinkunft

Notarzthubschrauber C9 bleibt am Himmel

STR Peter Hacker (SPÖ), LRin Eva Prischl (SPÖ) und LR Anton Kasser (ÖVP).
© NLK Pfeiffer
Es war eine Zitterpartie – jetzt ist die Erleichterung groß: Die NÖ Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung 500.000 Euro locker gemacht, um den Fortbestand des Flugrettungsstützpunkts Wien-Erdberg zu sichern.
OE24 auf Google bevorzugen

Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 kann damit auch 2027 weiter Leben retten.

Die Zahlen zeigen, wie entscheidend der Einsatz für Niederösterreich ist: Rund 80 Prozent aller Flüge führen die Crew ins nördliche und östliche Niederösterreich. Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) und Landesrat Anton Kasser (ÖVP) sprechen von einer "bewährten Zusammenarbeit", die durch den zusätzlichen Finanzierungsbeitrag abgesichert wird.

Neue Regeln ab 2028

Doch die Zukunft bringt einen radikalen Umbruch: Ab Jänner 2028 soll das gesamte Finanzierungssystem der Flugrettung auf völlig neue Beine gestellt werden. Wien, Niederösterreich und das Burgenland verhandeln eine gemeinsame Vereinbarung – weg von starren Pauschalen, hin zu einer Abrechnung nach tatsächlichen Flugminuten.

Auch interessant

Wiesn-Blond: Leona König kaum zu erkennen

Future Food Week 2026: Dieses Festival erobert Wien im Oktober

Russell Crowe & Co. rocken "Klassik am Dom"

Klares Bekenntnis zur Notfallversorgung

Für Prischl und Kasser steht fest, worum es geht: "Die Flugrettung leistet einen wesentlichen Beitrag zur notfallmedizinischen Versorgung in Niederösterreich." Das Land wolle deshalb gezielt in Modernisierung und Ausbau investieren – damit im Ernstfall jede Minute zählt und rasche Hilfe garantiert ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mr. Nice

Schiffsunglück: Mutter umarmt ihr Baby noch am Meeresgrund

Heidi Klum trägt den skurrilsten Look der Met Gala 2026

Donaubrücke: Nächster Meilenstein fixiert

Team Stronach: Landtagsklub steht

Drei schwere Bombenanschläge in Lahore

2.500 Projekte in 25 Jahren beim RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis

S1-Alarm: Zwei Tunnel dicht!

Mödling: Große Freude über den Hundebadetag

Notarzthubschrauber C9 bleibt am Himmel