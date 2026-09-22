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"Autofreier Tag"

Öffi-Hammer heute: Ein Ticket, ganzer Tag Freifahrt!

Unterwegs im Osten Österreichs.
© ORF
Ein einziges Ticket, unbegrenzte Fahrten: Heute, am 22. September, verwandelt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) jeden Einzelfahrschein in eine Tageskarte.
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In St. Valentin im Bezirk Amstetten wird es sogar noch besser – dort rollen ausgewählte Buslinien komplett gratis. Der Grund: die Aktion "Autofreier Tag".

Unter dem Motto "Einzelfahrt = Tageskarte" zieht der VOR gemeinsam mit Partnern wie der NÖVOG an einem Strang. Wer am Dienstag ein Vollpreis-Ticket für eine Strecke kauft, kann damit den ganzen Tag beliebig oft hin- und herfahren – bis 1 Uhr früh am nächsten Tag.

So günstig wird's

Die Aktion gilt im gesamten VOR-Gebiet – Niederösterreich, Burgenland und Wien. In Niederösterreich und dem Burgenland gibt es das Ticket bereits ab 2,30 Euro, in der Wiener Kernzone reichen sogar 3,20 Euro für das komplette Öffi-Netz. Ausgenommen sind Anrufsammeltaxis, der CAT, ermäßigte Tickets sowie touristische Bahnen außerhalb des VOR-Tarifs.

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Gratis-Bus in St. Valentin

Ein echtes Zuckerl gibt's im Bezirk Amstetten: In St. Valentin sind gleich fünf NÖVOG-Regionalbuslinien komplett kostenlos unterwegs – die Linien 613, 616, 617, 618 und 619 verbinden Orte wie Wallsee, Enns, Ennsdorf und Pyburg ohne einen Cent Fahrpreis.

Höhepunkt der Mobilitätswoche

Der "Autofreie Tag" bildet den krönenden Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche, die bereits seit 16. September läuft. VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber sehen darin die perfekte Gelegenheit: Die Öffis sollen auch für Strecken getestet werden, die man sonst mit dem Auto zurücklegt.

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