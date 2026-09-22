150-Mio.-Euro-Projekt
Donaubrücke: Nächster Meilenstein fixiert
"Schritt für Schritt geht es bei der neuen Donaubrücke Stein-Mautern voran. Der Zeitplan wird konsequent abgearbeitet", so der Verkehrslandesrat. Am 18. September ging die Ausschreibung an die EU, seit 21. September ist sie auf dem Beschaffungsportal Niederösterreich einsehbar. Damit startet offiziell die zweite Phase für die technisch höchst komplexen Stahlbauarbeiten.
Ersatzbrücke ab Mai 2027
Auch bei der Ersatzbrücke tut sich einiges: Derzeit werden die Angebote geprüft. Bis zum Baustart im Mai 2027 laufen umfangreiche technische und logistische Vorbereitungen. Nach 14 Monaten Bauzeit soll die Ersatzbrücke 2028 für den Verkehr freigegeben werden.
Landbauer: "Muss sich etwas verbessern"
Landbauer stellt klar, worauf es ihm ankommt: "Für mich zählt, dass sich die Bevölkerung, die Landwirte und unsere Betriebe darauf verlassen können: Dieses Jahrhundertprojekt wird Schritt für Schritt umgesetzt." Die neue Donaubrücke werde um mehr als zwei Meter verbreitert und damit fit für die Zukunft gemacht. Sein Fazit: "Wenn wir knapp 150 Millionen Euro investieren, dann muss sich für die Menschen auch etwas verbessern."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden