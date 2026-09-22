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150-Mio.-Euro-Projekt

Donaubrücke: Nächster Meilenstein fixiert

Ausschreibung der Stahlbauarbeiten an der Donaubrücke Stein-Mautern erfolgt.
© NÖ Straßendienst
Es geht voran bei der historischen Donaubrücke Stein-Mautern: Die Stahlbauarbeiten an der ältesten Donaubrücke Niederösterreichs sind jetzt ausgeschrieben. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) verkündet den nächsten Fortschritt beim 150-Millionen-Euro-Mammutprojekt.
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"Schritt für Schritt geht es bei der neuen Donaubrücke Stein-Mautern voran. Der Zeitplan wird konsequent abgearbeitet", so der Verkehrslandesrat. Am 18. September ging die Ausschreibung an die EU, seit 21. September ist sie auf dem Beschaffungsportal Niederösterreich einsehbar. Damit startet offiziell die zweite Phase für die technisch höchst komplexen Stahlbauarbeiten.

Ersatzbrücke ab Mai 2027

Auch bei der Ersatzbrücke tut sich einiges: Derzeit werden die Angebote geprüft. Bis zum Baustart im Mai 2027 laufen umfangreiche technische und logistische Vorbereitungen. Nach 14 Monaten Bauzeit soll die Ersatzbrücke 2028 für den Verkehr freigegeben werden.

Landbauer: Für mich zählt, dass sich die Bevölkerung, die Landwirte und unsere Betriebe darauf verlassen können."
Landbauer: Für mich zählt, dass sich die Bevölkerung, die Landwirte und unsere Betriebe darauf verlassen können." © Büro LH-Stv.

Landbauer: "Muss sich etwas verbessern"

Landbauer stellt klar, worauf es ihm ankommt: "Für mich zählt, dass sich die Bevölkerung, die Landwirte und unsere Betriebe darauf verlassen können: Dieses Jahrhundertprojekt wird Schritt für Schritt umgesetzt." Die neue Donaubrücke werde um mehr als zwei Meter verbreitert und damit fit für die Zukunft gemacht. Sein Fazit: "Wenn wir knapp 150 Millionen Euro investieren, dann muss sich für die Menschen auch etwas verbessern."

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