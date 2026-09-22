oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Jubiläum

2.500 Projekte in 25 Jahren beim RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis

Petra Patzelt (RIZ UP), Romana Buchner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stephanie Böhm, WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker
© NLK Khittl
Von der Bahnstromversorgung bis zur Pferde-Smartwatch: Der RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis feierte am Montagabend im Casino Baden sein 25-jähriges Jubiläum.
OE24 auf Google bevorzugen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte die Trophäen für die besten Geschäftsideen in vier Kategorien – und zog Bilanz über ein Vierteljahrhundert Innovation.

Über 2.500 Projekte wurden in den 25 Jahren eingereicht, heuer alleine mehr als 230. "All das zeigt, dass wir viele Persönlichkeiten haben, die Mut haben und Ja zur Verantwortung sagen", so Mikl-Leitner. Alleine im Vorjahr habe es 7.000 Unternehmensgründungen in Niederösterreich gegeben. Ihr Rezept für die Zukunft: "Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand."

"Jeder Einreicher ist ein Gewinner"

Die Landeshauptfrau richtete warme Worte an alle Teilnehmer: "Jede und jeder, der eingereicht hat, ist ein Gewinner." Das Land werde weiter in Wissenschaft und Forschung investieren, die Verwaltungsreform vorantreiben und an der "Mission Nobelpreis" arbeiten. Klares Versprechen: "Wir werden weiterhin alles tun, um Unternehmensgründungen zu fördern."

Insgesamt 230 Ideen gingen ins Rennen, in vier Kategorien wurden je sieben Finalisten nominiert. Die Siegerprämien: zwischen 2.000 und 6.000 Euro, gesponsert von Schwergewichten wie Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, Raiffeisen, EVN und Novomatic.

Auch interessant

Großer Winterreifen-Test: Auf welche Modelle Verlass ist

Dickster Bär der Welt wird gewählt

Weg frei: 100 Mio für Zeiler

Die Sieger im Überblick

"Innovativ genial" ging an Cybershell, vor BNCT-Anlagen zur Krebstherapie und EquiShape. Bei "Regional genial" setzte sich Norphluchs (DSGVO-konforme Background­checks in Minuten) durch, gefolgt von electrify smart energy sowie ex aequo neuSTADTPILZE und MoveOn. "Digital genial" sicherte sich Woltronic SNM vor Legal Rankings AI und Soxware Interactive. In "Ökologisch genial" teilten sich Roadeye und Solarpellet Platz eins, Platz zwei ging an die Mobile Solemischanlage IceEx.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sich ein Herz fassen beim Herzlauf NÖ

Mikl-Leitner bei "Vino & Vision" bei Wottle

Alter March-Arm erwacht wieder zum Leben

Mödling: Große Freude über den Hundebadetag

Aus für Unterberg: Letzte Schneeflocke geflogen

Wenn die Liebe fliegen lernt

S1-Alarm: Zwei Tunnel dicht!

Neunkirchen: Buslinie 352 wird umgestellt

Mödling im Party-Rausch

2.500 Projekte in 25 Jahren beim RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis