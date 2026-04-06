Liebes-Hammer in Paris: Ballermann-Star Ikke Hüftgold und Nina Reh sind verlobt!

Zwischen Ballermann-Beats und Pariser Romantik: Party-König Ikke Hüftgold hat vor der wohl glamourösesten Kulisse der Welt Nägel mit Köpfen gemacht und seiner Nina die Frage aller Fragen gestellt.

Er ist bekannt für Perücke, Trainingsanzug und deftige Party-Hymnen, doch am Ostermontag zeigte sich Matthias Distel (49) – besser bekannt als Ikke Hüftgold – von seiner verletzlichen und hochromantischen Seite. In der Stadt der Liebe, Paris, fiel die Entscheidung für eine gemeinsame Zukunft: Ikke und seine Partnerin Nina Reh (24) sind offiziell verlobt.

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Die Verkündung glich einem Drehbuch aus einer Liebeskomödie. Auf Instagram teilte das Paar einen Schnappschuss, der nicht nur den funkelnden Verlobungsring, sondern auch das strahlende Glück der beiden vor der Pariser Kulisse einfing. Die Bildunterschrift fiel kurz, aber unmissverständlich aus: „Zweimal JA“.

Seit 2021 gehen der 49-jährige Musikproduzent und die 25 Jahre jüngere Nina gemeinsam durchs Leben. Trotz des beachtlichen Altersunterschieds, der anfangs für Gesprächsstoff sorgte, bewies das Paar über die Jahre eine Beständigkeit, die nun im Eheversprechen gipfelt.

Von der Tour-Managerin zum Rampenlicht

Nina Reh war für Ikke lange Zeit der wichtigste Anker im Hintergrund. Als Organisatorin seines turbulenten Tourlebens hielt sie ihm den Rücken frei, während er die Massen zum Toben brachte. Doch im Jahr 2025 wagte sie selbst den Schritt aus dem Schatten ihres berühmten Partners: Mit ihrem ersten eigenen Song „Ryan in the Air“ startete sie ihre eigene Karriere als Künstlerin. Beruflich und privat sind die beiden mittlerweile ein unschlagbares Team.

Ein bittersüßer Moment des Glücks

Die Verlobung ist für Matthias Distel ein Lichtblick in einem emotional schweren Jahr. Erst zu Beginn des Jahres 2026 musste er Abschied von seinem geliebten Vater Josef „Sepp“ Distel nehmen. In einem rührenden Instagram-Post beschrieb er seinen Vater als sein größtes Vorbild – einen ehrlichen und hilfsbereiten Menschen, der immer an ihn geglaubt hatte. Dass er nun, nur wenige Monate nach diesem schweren Verlust, den Weg in den Hafen der Ehe antritt, wirkt wie ein spätes Versprechen an das Familienglück, das seinem Vater so wichtig war.