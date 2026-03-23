"Supernatural"-Star Carrie Anne Fleming ist gestorben

Trauer um Carrie Anne Fleming: Die durch die Serie "Supernatural" bekannt gewordene Schauspielerin ist im Alter von 51 Jahren an Brustkrebs gestorben. Dies bestätigte ihr Kollege Jim Beaver.

Die traurige Gewissheit brachte ihr Schauspiel-Kollege. Im Gespräch mit dem US-Branchenblatt "Variety" bestätigte Jim Beaver, dass Carrie Anne Fleming bereits am 26. Februar in der kanadischen Provinz British Columbia verstorben ist. Die Schauspielerin wurde nur 51 Jahre alt. Als Todesursache nannte Beaver eine schwere Brustkrebs-Erkrankung.

Einem Millionenpublikum wurde Fleming durch ihre Rolle in der Hit-Serie "Supernatural" bekannt. Dort mimte sie die Ehefrau des Dämonenjägers Bobby Singer – gespielt eben von Jim Beaver. Doch nicht nur vor der Kamera, auch dahinter verband die beiden eine enge Bindung.

Abschied von einer "Seelenverwandten"

In einem emotionalen Facebook-Beitrag bezeichnete Beaver seine Kollegin als "Seelenverwandte". Die beiden spielten in der Kult-Serie "Supernatural" ein Ehepaar und pflegten privat eine "wunderbare Freundschaft". Laut Beaver sei sie ein "Quell der Lebensfreude" gewesen und habe eine absolut bezaubernde Persönlichkeit besessen.

Karriere seit den Neunzigern

Fleming startete ihre Laufbahn bereits Mitte der 90er-Jahre. Zu ihren ersten Auftritten gehörte unter anderem eine kleine Rolle in der Komödie "Happy Gilmore" mit Adam Sandler. Besonders in Erinnerung bleibt sie jedoch als Ehefrau von Bobby Singer in der Serie "Supernatural".