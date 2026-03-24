Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Flirten Sie nicht zu aufdringlich! Einfühlsam kommen Sie besser an.

Flirten Sie nicht zu aufdringlich! Einfühlsam kommen Sie besser an. Beruf: Immer mit der Ruhe! Zu impulsive Entscheidungen halten nicht lange.

Immer mit der Ruhe! Zu impulsive Entscheidungen halten nicht lange. Fitness:Gehen Sie sehr konzentriert vor! Dann dürfen Sie auch beschleunigen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Spielen Sie freundlich mit und äußern Sie sich etwas zurückhaltender!

Spielen Sie freundlich mit und äußern Sie sich etwas zurückhaltender! Beruf: Blockieren Sie Initiativen nicht! Stärken Sie lieber den Teamgeist!

Blockieren Sie Initiativen nicht! Stärken Sie lieber den Teamgeist! Fitness:Wieder mal hinaus an die Luft! Dann geht es Ihnen sicher viel besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Auch wenn Sie gut ankommen, sollten Sie Ihre Worte besser abwägen.

Auch wenn Sie gut ankommen, sollten Sie Ihre Worte besser abwägen. Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Nachrechnen und noch zuwarten!

Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Nachrechnen und noch zuwarten! Fitness: Achten Sie auf Ihre Konzentration, statt sich zu viel vorzunehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Der Austausch klappt sicher viel besser, wenn Sie erst mal zuhören.

Der Austausch klappt sicher viel besser, wenn Sie erst mal zuhören. Beruf: Hören Sie sich andere Meinungen an und einigen Sie sich geduldiger!

Hören Sie sich andere Meinungen an und einigen Sie sich geduldiger! Fitness:Den Zusammenhalt mit anderen zu stärken, gibt Ihnen mehr Sicherheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Flirten Sie mit Verstand und klären Sie behutsam, was zu klären ist!

Flirten Sie mit Verstand und klären Sie behutsam, was zu klären ist! Beruf: Wer kooperativ ist und auf andere hört, kann sich viel Ärger ersparen.

Wer kooperativ ist und auf andere hört, kann sich viel Ärger ersparen. Fitness:Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen! Alleingänge sind zu mühsam.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Geben Sie Ihre Vorbehalte auf, sonst ist das Miteinander in Gefahr!

Geben Sie Ihre Vorbehalte auf, sonst ist das Miteinander in Gefahr! Beruf: Verhandeln Sie taktisch geduldig und überdenken Sie Ihre Meinung!

Verhandeln Sie taktisch geduldig und überdenken Sie Ihre Meinung! Fitness:Sie sollten sich mehr Bewegung verschaffen, um den Geist aufzulockern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Nehmen Sie Entgegenkommen dankbar an, statt unnötig zu diskutieren!

Nehmen Sie Entgegenkommen dankbar an, statt unnötig zu diskutieren! Beruf: Ein guter Tag, um sich vernünftig zu arrangieren, vor allem finanziell.

Ein guter Tag, um sich vernünftig zu arrangieren, vor allem finanziell. Fitness:Ihre Motivation nimmt heute spürbar zu. Trotzdem lieber Maß halten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Austausch ist wichtig, erfordert aber kühlen Kopf und größere Geduld.

Austausch ist wichtig, erfordert aber kühlen Kopf und größere Geduld. Beruf: Bleiben Sie kooperativ, auch wenn Sie eine andere Meinung vertreten!

Bleiben Sie kooperativ, auch wenn Sie eine andere Meinung vertreten! Fitness:Voreiligkeit kann zu Pannen und Fehlern führen. Daher genau schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Respektieren Sie die Wünsche des Partners, bevor die Wogen hochgehen.

Respektieren Sie die Wünsche des Partners, bevor die Wogen hochgehen. Beruf: Länger nachdenken und vor allem finanzielle Aspekte berücksichtigen!

Länger nachdenken und vor allem finanzielle Aspekte berücksichtigen! Fitness:Mehr Gemeinschaftssinn! Wer kooperativ ist erspart sich Ärgernisse.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit zuzuhören, ohne gleich wieder zu widersprechen.

Nehmen Sie sich Zeit zuzuhören, ohne gleich wieder zu widersprechen. Beruf: Wenn Sie allzu kritisch sind, blockieren Sie sinnvolle Entwicklungen.

Wenn Sie allzu kritisch sind, blockieren Sie sinnvolle Entwicklungen. Fitness:Teamgeist und Flexibilität sorgen für ein viel entspannteres Klima.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer geistreich und charmant ist, kommt an. Seien Sie nur einfühlsamer!

Wer geistreich und charmant ist, kommt an. Seien Sie nur einfühlsamer! Beruf: Geduldiger! Denken Sie alles gut durch und rechnen Sie genauer nach!

Geduldiger! Denken Sie alles gut durch und rechnen Sie genauer nach! Fitness:Wer den Gemeinschaftssinn stärkt, erhält entlastende Unterstützung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Gehen Sie auf Argumente des Partners ein, statt einfach wegzuhören!

Gehen Sie auf Argumente des Partners ein, statt einfach wegzuhören! Beruf: Es ist enorm wichtig, wirtschaftliche Fragen einvernehmlich zu klären!

Es ist enorm wichtig, wirtschaftliche Fragen einvernehmlich zu klären! Fitness:Machen Sie es sich nicht unnötig schwer, schwimmen Sie mit dem Strom!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.