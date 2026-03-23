Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen

Das Luxus-Label Gucci enthüllte seine neueste Kampagne und die Bilder sorgen sofort für Schnappatmung. Vor der Linse stehen Supermodel-Ikonen Kate Moss und Emily Ratajkowski – und das fast völlig hüllenlos.
So heiß sah Luxus schon lange nicht mehr aus! Für die neue Kampagne holte Gucci die zwei Supermodel-Ikonen Kate Moss und Emily Ratajkowski vor die Linse – und ließ sie prompt fast alles ausziehen.
Nur die It-Bag verdeckt das Nötigste
Star-Fotografen Mert und Marcus setzten die zwei Ikonen perfekt in Szene. Auf den Bildern posieren Moss und Ratajkowski in purer Nacktheit. Der Clou: Nur die neuen It-Bags – die „Borsetto“ bei Moss und die „Giglio“ bei Ratajkowski – verbergen das Nötigste. Die Botschaft ist eindeutig: Die zwei Taschen sind nicht mehr nur ein Trendaccessoire, sie sind die einzigen zwei Kleidungsstücke, die Frauen brauchen.
Rückkehr der Logomania
Der zweite Teil der Kampagne liefert das genaue Gegenteil. Moss und Ratajkowski zeigen sich von Kopf bis Fuß in einem kompletten Camouflage-Look, der aus dem ikonischen GG-Monogramm besteht. Von der Kleidung über die Taschen bis hin zur Tapete im Hintergrund verschmilzt alles zu einem einzigen Muster.
Mit diesem extremen Allover-Print verabschiedet sich Gucci lautstark vom Understatement der vergangenen Saisonen. Logos haben wieder an Bedeutung gewonnen – man trägt das Muster nicht mehr nur dezent, sondern wird selbst zum Muster.
Ob nackte Tatsachen oder der totale Logo-Wahnsinn: Die Botschaft ist eindeutig - Mode darf wieder laut, sichtbar und fordernd sein.