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Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen
© Gucci

Neue Kampagne

Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen

23.03.26, 11:57
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Das Luxus-Label Gucci enthüllte seine neueste Kampagne und die Bilder sorgen sofort für Schnappatmung. Vor der Linse stehen Supermodel-Ikonen Kate Moss und Emily Ratajkowski – und das fast völlig hüllenlos. 

So heiß sah Luxus schon lange nicht mehr aus! Für die neue Kampagne holte Gucci die zwei Supermodel-Ikonen Kate Moss und Emily Ratajkowski vor die Linse – und ließ sie prompt fast alles ausziehen. 

Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen
© Gucci

Nur die It-Bag verdeckt das Nötigste 

Star-Fotografen Mert und Marcus setzten die zwei Ikonen perfekt in Szene. Auf den Bildern posieren Moss und Ratajkowski in purer Nacktheit. Der Clou: Nur die neuen It-Bags – die „Borsetto“ bei Moss und die „Giglio“ bei Ratajkowski – verbergen das Nötigste. Die Botschaft ist eindeutig: Die zwei Taschen sind nicht mehr nur ein Trendaccessoire, sie sind die einzigen zwei Kleidungsstücke, die Frauen brauchen.

Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen
© Gucci

Rückkehr der Logomania 

Der zweite Teil der Kampagne liefert das genaue Gegenteil. Moss und Ratajkowski zeigen sich von Kopf bis Fuß in einem kompletten Camouflage-Look, der aus dem ikonischen GG-Monogramm besteht. Von der Kleidung über die Taschen bis hin zur Tapete im Hintergrund verschmilzt alles zu einem einzigen Muster. 

Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen
© Gucci

Mit diesem extremen Allover-Print verabschiedet sich Gucci lautstark vom Understatement der vergangenen Saisonen. Logos haben wieder an Bedeutung gewonnen – man trägt das Muster nicht mehr nur dezent, sondern wird selbst zum Muster.

Kate Moss & Emily Ratajkowski lassen für Gucci die Hüllen fallen
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Ob nackte Tatsachen oder der totale Logo-Wahnsinn: Die Botschaft ist eindeutig - Mode darf wieder laut, sichtbar und fordernd sein.

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