Braun Silk-épil: Wie gut ist dieser Epilierer wirklich?

Wer genug vom ständigen Rasieren hat, schaut derzeit besonders genau auf den Braun Silk-épil 9 9-030. Im idealo.at Preisvergleich startet der beliebte Epilierer aktuell bereits ab rund 89 Euro!

Er sorgt gerade deshalb für großes Interesse bei Beauty-Fans, die langfristig glatte Haut ohne tägliche Rasur wollen.

Der Braun Silk-épil 9 zählt seit Jahren zu den bekanntesten Premium-Epilierern am Markt. Besonders das Modell 9-030 wird aktuell häufig gesucht, weil es moderne Funktionen mit einfacher Anwendung kombiniert – und im Preisvergleich deutlich günstiger geworden ist.

Braun Silk-épil - jetzt auf idealo.at! © idealo.at

Warum der Braun Silk-épil 9 aktuell so gefragt ist

Viele Nutzerinnen wollen vor allem eines: weniger Aufwand im Alltag. Genau hier setzt der Silk-épil 9 an. Statt täglichem Rasieren verspricht der Epilierer wochenlang glatte Haut, weil die Haare direkt an der Wurzel entfernt werden. Laut Hersteller erfasst das Gerät sogar sehr kurze Haare ab 0,5 mm, die beim Waxing oft noch zu kurz wären.

Besonders beliebt ist dabei der flexible Epilierkopf, der sich besser an Beine, Achseln oder Knie anpassen soll. Gerade an schwierigeren Stellen macht das einen spürbaren Unterschied.

Redaktionstest: Das fällt sofort positiv auf

Im Alltag überzeugt der Braun Silk-épil 9 vor allem durch seine unkomplizierte Anwendung. Das Gerät liegt angenehm in der Hand, arbeitet kabellos und kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden. Gerade die Wet-&-Dry-Funktion empfinden viele Nutzerinnen als deutlich angenehmer und sanfter.

Positiv fällt außerdem auf:

bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit

wasserdichtes Gehäuse

integriertes Smartlight gegen übersehene Härchen

Rasier- und Trimmeraufsatz inklusive

drei Geschwindigkeitsstufen für empfindliche Bereiche

Vor allem das Licht erweist sich im Alltag tatsächlich als praktisch. Feine Haare werden deutlich besser sichtbar – besonders bei hellem Badezimmerlicht.

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Warum sich der idealo.at Preisvergleich aktuell lohnt

Gerade bei Beauty-Produkten gibt es oft große Preisunterschiede zwischen einzelnen Shops. Im idealo.at Preisvergleich startet der Braun Silk-épil 9 9-030 derzeit bereits ab etwa 89,70 Euro. Andere Händler verlangen teilweise deutlich mehr.

Wer Preise vergleicht, kann hier also schnell einige Euro sparen. Besonders spannend: Der ursprüngliche Preis lag zeitweise deutlich höher.

Für wen sich der Braun Silk-épil 9 eignet

Der Epilierer richtet sich vor allem an Nutzerinnen, die langfristig weniger Aufwand mit Haarentfernung haben möchten. Gerade wer regelmäßig rasiert, dürfte den Unterschied schnell merken.

Durch die verschiedenen Aufsätze eignet sich das Modell außerdem nicht nur für Beine, sondern auch für Achseln, Arme und empfindlichere Bereiche. Die Kombination aus Epilierer und Rasierer macht das Gerät zusätzlich vielseitig.

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Fazit: Premium-Epilierer jetzt deutlich günstiger

Der Braun Silk-épil 9 9-030 gehört aktuell zu den interessantesten Beauty-Angeboten im idealo.at Preisvergleich. Flexible Anwendung, Wet-&-Dry-Funktion und lange Ergebnisse machen das Modell besonders attraktiv für alle, die sich weniger Rasur-Stress im Alltag wünschen.

Wer schon länger mit einem hochwertigen Epilierer liebäugelt, dürfte den aktuellen Preis daher besonders spannend finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.