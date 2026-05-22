Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Herzlichkeit kommt besonders gut an. Einfühlsam, nicht zu stürmisch!

: Herzlichkeit kommt besonders gut an. Einfühlsam, nicht zu stürmisch! Beruf : Gesprächsbereitschaft über neue Ideen braucht wohlüberlegtes Timing.

: Gesprächsbereitschaft über neue Ideen braucht wohlüberlegtes Timing. Fitness: Motivationshoch maßvoll nutzen! Fokussiert zu bleiben, ist wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Gehen Sie mit Ansprüchen Ihres Partners großzügig und wohlwollend um!

: Gehen Sie mit Ansprüchen Ihres Partners großzügig und wohlwollend um! Beruf : Statt zu streiten, kann man auf Einwände auch konstruktiv reagieren.

: Statt zu streiten, kann man auf Einwände auch konstruktiv reagieren. Fitness: Schalten Sie zurück und seien Sie flexibler, statt sich zu stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Packen Sie etwas mehr Charme aus, dann kommen Sie sicher besser an!

: Packen Sie etwas mehr Charme aus, dann kommen Sie sicher besser an! Beruf : Wer die Ideen anderer honoriert, vermittelt auch die eigenen leichter.

: Wer die Ideen anderer honoriert, vermittelt auch die eigenen leichter. Fitness: Schwungvoll durch den Tag, aber mit möglichst realistischer Planung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Offenheit und Herzlichkeit sind gefragt. Seien Sie bloß nicht kleinlich!

: Offenheit und Herzlichkeit sind gefragt. Seien Sie bloß nicht kleinlich! Beruf : Zeigen Sie Interesse für kreative Ansätze, auch wenn sie gewagt sind!

: Zeigen Sie Interesse für kreative Ansätze, auch wenn sie gewagt sind! Fitness: Gute Laune und Zuversicht können einen Motivationsschub auslösen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Überschätzen Sie Ihre Möglichkeiten nicht, respektieren Sie Grenzen!

: Überschätzen Sie Ihre Möglichkeiten nicht, respektieren Sie Grenzen! Beruf : Wer seine Ideen einbringen möchte, sollte viel geduldiger taktieren.

: Wer seine Ideen einbringen möchte, sollte viel geduldiger taktieren. Fitness: Nicht wieder kämpferisch! Gehen Sie mit Widerständen gelassener um!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Souverän und selbstbewusst machen Sie heute bestimmt mehr Eindruck.

: Souverän und selbstbewusst machen Sie heute bestimmt mehr Eindruck. Beruf : Auf Anliegen anderer positiv zu reagieren, ist produktiver als Kritik.

: Auf Anliegen anderer positiv zu reagieren, ist produktiver als Kritik. Fitness: Etwas mutiger! Es tut gut, mal über den eigenen Schatten zu springen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Werden Sie jetzt bloß nicht überheblich, zeigen Sie mehr Verständnis!

: Werden Sie jetzt bloß nicht überheblich, zeigen Sie mehr Verständnis! Beruf : Vermeintliche neue Optionen? Rechnen Sie lieber erst ganz genau nach!

: Vermeintliche neue Optionen? Rechnen Sie lieber erst ganz genau nach! Fitness: Eine positive Einstellung tut gut, solange Sie nicht übermütig werden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Offen und herzlich, statt fordernd! Eine großzügige Haltung punktet.

: Offen und herzlich, statt fordernd! Eine großzügige Haltung punktet. Beruf : Zurückstecken, statt zu kämpfen! Auf andere zu hören ist sinnvoller.

: Zurückstecken, statt zu kämpfen! Auf andere zu hören ist sinnvoller. Fitness: Stress so weit wie möglich vermeiden! Gehen Sie sehr achtsam vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Nicht zu schnell zur Sache, klären Sie erst Erwartungen vernünftig ab!

: Nicht zu schnell zur Sache, klären Sie erst Erwartungen vernünftig ab! Beruf : Begeisterung bringt wenig, wenn Sie nicht geduldiger argumentieren.

: Begeisterung bringt wenig, wenn Sie nicht geduldiger argumentieren. Fitness: Ein belebender, motivierender Tag. Aber aufmerksamer, nicht zu eilig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Seien Sie großzügig wohlwollend und tolerant, statt sich abzugrenzen!

: Seien Sie großzügig wohlwollend und tolerant, statt sich abzugrenzen! Beruf : Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu reden, führt zum Erfolg.

: Positiv denken! Unvoreingenommen und offen zu reden, führt zum Erfolg. Fitness: Mit einer freundlichen Haltung schaffen Sie ein angenehmeres Klima.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zurückhaltung wird geschätzt. Respektieren Sie Wünsche des Partners

Beruf: Kämpfen Sie nicht gegen Windmühlen, seien Sie einfach nur kooperativ!

Kämpfen Sie nicht gegen Windmühlen, seien Sie einfach nur kooperativ! Fitness: Langsamer und vorsichtiger! Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Lenken Sie in Diskussionen großzügig ein! Kritik wäre nur destruktiv.

: Lenken Sie in Diskussionen großzügig ein! Kritik wäre nur destruktiv. Beruf : Wer die Ideen anderer würdigt, sorgt für ein gutes kollegiales Klima.

: Wer die Ideen anderer würdigt, sorgt für ein gutes kollegiales Klima. Fitness: Betätigen Sie sich wieder einmal kreativ, das wirkt sehr erfrischend!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.