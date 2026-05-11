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Doppelkreuzweiche ÖBB Strecke Westbahnhof
© ÖBB Demircioglu

Personenverkehr

Ersatzbusse auf FJB kommen – ÖBB lenken ein!

11.05.26, 16:55
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Auf der Franz-Josefs-Bahn tobt der Chaos-Verkehr – und die Leidtragenden sind täglich tausende Pendler. Jetzt reagieren die ÖBB! 

Wegen Sanierungsarbeiten auf der Franz-Josefs-Bahn gilt zwischen Absdorf-Hippersdorf und Sigmundsherberg seit Wochen Schienenersatzverkehr – und der sorgt für massiven Ärger! Das größte Problem: Verspätete Züge und Busse warten nicht aufeinander. Wer zu spät kommt, schaut buchstäblich dem Ersatzbus nach. Die ÖBB verteidigen sich: "Solche Ersatzverkehre sind betrieblich komplex" – doch das ließ die wütenden Pendler kalt.

28 Busse, nachgeschulte Fahrer – ÖBB bessern nach!

Jetzt reagieren die Bundesbahnen: 28 Ersatzbusse sind im Einsatz – vergangene Woche wurde die Flotte erneut angepasst. Busfahrerinnen und Busfahrer wurden nachgeschult und sind nun ausdrücklich angewiesen, bei Verspätungen Rücksprache mit der Leitstelle zu halten. Auch das Stationspersonal wurde nachtrainiert. Ob das reicht, werden die nächsten Tage zeigen.

Noch bis 9. Juni: Kein Ende des Chaos in Sicht!

Die schlechte Nachricht: Bis 9. Juni bleibt die Strecke gesperrt. Saniert werden Bahndamm, Gleise, Weichen und rund 21 Kilometer Oberleitung. Pendler müssen also noch einige Wochen stark sein – und hoffen, dass der Bus diesmal wartet!

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