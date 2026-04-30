Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 93.80 aktien up +2.96% Andritz AG 72.30 aktien down -0.96% BAWAG Group AG 145.70 aktien down -0.55% CA Immobilien Anlagen AG 27.200 aktien up +1.87% DO & CO Aktiengesellschaft 173.00 aktien up +2.37% EVN AG 28.950 aktien up +2.48% Erste Group Bank AG 94.20 aktien down -6.18% Lenzing AG 23.250 aktien up +1.53% OMV AG 60.15 aktien up +0.25% Oesterreichische Post AG 32.050 aktien up +1.26% PORR AG 39.000 aktien up +0.52% Palfinger AG 35.000 aktien down -1.82% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.400 aktien up +1.62% SBO AG 36.950 aktien down -0.14% STRABAG SE 89.90 aktien up +1.93% UNIQA Insurance Group AG 16.300 aktien up +0.12% VERBUND AG Kat. A 64.15 aktien up +1.91% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -0.31% Wienerberger AG 24.640 aktien up +0.74% voestalpine AG 43.900 aktien up +1.43%
  1. oe24.at
  2. Business
Lebensmittel-Einkauf
© Getty Images

Arbeitsfreier Tag

Hier können Sie am 1. Mai einkaufen

30.04.26, 21:24
Teilen

Der 1. Mai ist Tag der Arbeit und in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Bis auf einige Ausnahmen bleiben die meisten Geschäfte zu.

Die meisten haben am 1. Mai frei. An diesem Tag bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Trotzdem gibt es im gesamten Land Ausnahmen, die an dem "Arbeitsfeiertag" offen haben.

An bestimmten Standorten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Kliniken oder Touristen-Hotspots wird an Feiertagen eine Ausnahme gemacht. Viele Spar und Billa haben an diesen Orten am 1. Mai geöffnet.

Diese Geschäfte haben offen:

  • Wien: Billa am Praterstern, Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt), Spar im AKH, Interspar Pronto in Wien Mitte und am Hauptbahnhof, Billa am Franz-Josefs-Bahnhof, Billa am Flughafen Wien-Schwechat
  • Steiermark: Spar in Leoben (Bahnhof), Graz (Puchstraße, Hauptbahnhof, Flughafen Graz-Feldkirchen), Großpesendorf
  • Oberösterreich: Spar am Linzer Hauptbahnhof
  • Kärnten: Spar in Kremsbrücke, Sirnitz
  • Tirol: Spar am Klinikareal Innsbruck (Anichstraße 35)
  • Salzburg: Spar am Hauptbahnhof, Mozart Geburtshaus, Maria Schmolln, Billa Griesgasse

Je nach Standort variieren die Öffnungszeiten und können auf der Website der Kette aufgerufen werden.

Weitere offene Geschäfte

Eine weitere Ausnahme sind Tankstellen- und 24/7-Shops. Billa und Spar betreiben österreichweit zahlreiche Tankstellen-Shops.

"Billa stop & shop", "Billa Unterwegs", "Viva Billa", "Billa Now" und "Spar express" sind normalerweise jeden Tag offen. Sie bieten ein Grundsortiment an Lebensmitteln, Snacks und Hygieneartikeln an und sind ideal für einen schnellen Einkauf.

Bäckereien und Automatenshops haben auch offen

Ebenfalls haben viele Bäckereien an Feiertagen offen. Vor allem an Bahnhöfen, Flughäfen oder mit Cafébetrieb können Sie frische Gebäcke und Snacks genießen.

Natürlich haben auch Automaten-Shops und 24/7-Automaten (z.B. Wiener Späti, Primo, Alladean) rund um die Uhr offen. Hier können Snacks, Getränke und kleine Haushaltsartikel gekauft werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen