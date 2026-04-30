Hier können Sie am 1. Mai einkaufen

Der 1. Mai ist Tag der Arbeit und in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Bis auf einige Ausnahmen bleiben die meisten Geschäfte zu.

Die meisten haben am 1. Mai frei. An diesem Tag bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Trotzdem gibt es im gesamten Land Ausnahmen, die an dem "Arbeitsfeiertag" offen haben.

An bestimmten Standorten wie Bahnhöfen, Flughäfen, Kliniken oder Touristen-Hotspots wird an Feiertagen eine Ausnahme gemacht. Viele Spar und Billa haben an diesen Orten am 1. Mai geöffnet.

Diese Geschäfte haben offen:

Wien : Billa am Praterstern, Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt), Spar im AKH, Interspar Pronto in Wien Mitte und am Hauptbahnhof, Billa am Franz-Josefs-Bahnhof, Billa am Flughafen Wien-Schwechat

: Billa am Praterstern, Billa im Herrnhuterhaus (Neuer Markt), Spar im AKH, Interspar Pronto in Wien Mitte und am Hauptbahnhof, Billa am Franz-Josefs-Bahnhof, Billa am Flughafen Wien-Schwechat Steiermark : Spar in Leoben (Bahnhof), Graz (Puchstraße, Hauptbahnhof, Flughafen Graz-Feldkirchen), Großpesendorf

: Spar in Leoben (Bahnhof), Graz (Puchstraße, Hauptbahnhof, Flughafen Graz-Feldkirchen), Großpesendorf Oberösterreich : Spar am Linzer Hauptbahnhof

: Spar am Linzer Hauptbahnhof Kärnten : Spar in Kremsbrücke, Sirnitz

: Spar in Kremsbrücke, Sirnitz Tirol : Spar am Klinikareal Innsbruck (Anichstraße 35)

: Spar am Klinikareal Innsbruck (Anichstraße 35) Salzburg: Spar am Hauptbahnhof, Mozart Geburtshaus, Maria Schmolln, Billa Griesgasse

Je nach Standort variieren die Öffnungszeiten und können auf der Website der Kette aufgerufen werden.

Weitere offene Geschäfte

Eine weitere Ausnahme sind Tankstellen- und 24/7-Shops. Billa und Spar betreiben österreichweit zahlreiche Tankstellen-Shops.

"Billa stop & shop", "Billa Unterwegs", "Viva Billa", "Billa Now" und "Spar express" sind normalerweise jeden Tag offen. Sie bieten ein Grundsortiment an Lebensmitteln, Snacks und Hygieneartikeln an und sind ideal für einen schnellen Einkauf.

Bäckereien und Automatenshops haben auch offen

Ebenfalls haben viele Bäckereien an Feiertagen offen. Vor allem an Bahnhöfen, Flughäfen oder mit Cafébetrieb können Sie frische Gebäcke und Snacks genießen.

Natürlich haben auch Automaten-Shops und 24/7-Automaten (z.B. Wiener Späti, Primo, Alladean) rund um die Uhr offen. Hier können Snacks, Getränke und kleine Haushaltsartikel gekauft werden.