TV-Beben: DAZN holt sich die Champions League

Die Champions League bekommt eine neue Heimat im TV. Ab der Saison 2027/28 hat sich der Sport-Streamer DAZN die Rechte gesichert, Sky zeigt aber weiterhin die Königsklasse.

Ab der Saison 2027/28 wird der Großteil der Champions League nicht mehr auf Sky zu sehen sein. Der Sport-Streaming-Gigant DAZN hat den Zuschlag für die Übertragungsrechte in Österreich erhalten. Dennoch bleibt die Königsklasse auch zum Teil auf Sky.

Schon in den vergangenen Jahren brauchte man in Österreich zwei Anbieter, um alle Spiele zu sehen. Canal+ hatte zuletzt immer das Topspiel am Mittwoch, während der Rest live und exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen war. Sky wird ab übernächster Saison das Top-Spiel am Dienstag zeigen.

DAZN wird ab den Play-offs insgesamt 186 Spiele pro Saison übertragen. Auch die Europa League und Conference League dürften zukünftig nicht mehr auf Sky laufen. Hier soll Canal+ den Zuschlag erhalten haben. "Von 2027/2028 bis 2030/2031 hält Canal+ exklusiv 100 Prozent der Rechte an allen 342 Spielen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League in Österreich", heißt es. Diese Rechte würden "eine umfassende Berichterstattung über alle österreichischen Mannschaften und erstklassige europäische Teams anbieten, die an diesen Wettbewerben teilnehmen", heißt es in einer Aussendung. Auch hier soll Sky allerdings ein Spiel pro Runde übertragen dürfen.