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Mit Neuzugang: Die WM-Experten bei ServusTV
© GEPA

Sechs an der Zahl

Mit Neuzugang: Die WM-Experten bei ServusTV

27.04.26, 16:34
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ServusTV überträgt via einer Kooperation mit dem ORF die Hälfte der WM-Spiele live, darunter Österreich gegen Argentinien. Nun gab der Sender sein Expertenteam für das Großevent bekannt, mit gleich sechs prominenten Namen.

Die meisten der Namen werden regelmäßige Zuseher von ServusTV nicht überraschen. Das ehemalige ÖFB-Team-Trio Florian Klein, Martin Harnik und Sebastian Prödl wird die Geschehnisse im Studio analysieren.

Doch auch ein eigentlicher Sky-Experte – und ebenfalls Teil desselben Nationalteams – wird mit dabei sein. Denn auch Marc Janko hat sich ServusTV angeschlossen und er kommt in den besonderen Luxus, auch vor Ort in den USA unterwegs zu sein, gemeinsam mit Reporterin Julia Kienast.

Moderatoren und Kommentatoren bei ServusTV

Weil beim Salzburger Sender auch ein wenig deutsche Expertise nicht fehlen darf, wird Steffen Freund ebenso dabei sein wie der norwegische Ex-Rapidler Jan Åge Fjørtoft. "Einmal mehr gehen wir mit Top-Experten in ein Großereignis. Ich bin sehr froh, dass wir uns auch heuer wieder auf geballtes Fußball-Wissen, vor allem aber auch auf tolle Unterhaltung freuen können", so Bereichsleiter Sport Christian Nehiba.

Nehiba selbst wird auch als Moderator im Einsatz sein, neben Alina Marzi und Christian Beier. Die Kommentatoren sind Michael Wanits, Christian Brugger, Philipp Krummholz, Kevin Piticev und Sebastian Aster.

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