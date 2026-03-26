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Noch mehr Spiele: Nächstes TV-Beben bei der WM
© getty

Neuer Sender

Noch mehr Spiele: Nächstes TV-Beben bei der WM

26.03.26, 17:03
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Fans der Fußball-WM 2026 kommen aus dem Staunen aktuell gar nicht mehr raus. Die TV-Sender überbieten sich gegenseitig, nun kommt noch ein weiterer Player hinzu - mit einem enormen Angebot.

Erst kürzlich wurde die TV-Landschaft zur WM ordentlich erschüttert. YouTube wurde zum „bevorzugten Partner“ der FIFA, weshalb Highlights und exklusiver Content über die Streaming-Plattform bei den Zusehern landen. Nun kommt gleich der nächste Paukenschlag. MagentaTV zeigt auch in Österreich alle 104 Spiele in Nordamerika live!

Klopp, Müller & Hummels als Experten

Der Sender profitiert von der Verbindung zur Deutschen Telekom, die zum Großevent auf Hochtouren läuft. Und das Line-Up hat es in sich: Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels agieren als Experten. MagentaTV wirbt zudem damit, alle Spiele als einziger Sender in Österreich in UHD-Qualität zu zeigen und den letzten Gruppenspieltag in der Konferenz in petto zu haben.

Es soll für alle Neu- und Bestandskunden empfangbar sein und es stehen drei Sender für ein Spiel zur Verfügung: Einer mit dem Kommentatoren, einer mit Taktik-Feed und einer mit wechselnden Promis. Außerdem ist das erste Monat gratis, wenn nicht der Vertrag S, sondern M oder L genommen werden. Bindung gibt es obendrein keine.

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