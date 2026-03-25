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WM 2026: Die neuen Österreich-Trikots sind jetzt zu kaufen!
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WM 2026: Die neuen Österreich-Trikots sind jetzt zu kaufen!

25.03.26, 11:06
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Die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigt – und passend dazu sind jetzt die neuen Trikots verfügbar.Auch das Österreich Home-Trikot ist bereits erhältlich – aktuell für 100,79 € auf Amazon. 

Für Fans ist das die perfekte Gelegenheit, sich frühzeitig für das Turnier auszustatten. 

Das neue ÖFB-Trikot im Überblick 

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

© Amazon

Das neue PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot (Home) bleibt der klassischen Linie treu und setzt auf die ikonischen rot-weißen Farben.
Gleichzeitig wirkt das Design moderner und sportlicher – ideal für Fans, die Tradition und zeitgemäßen Look kombinieren möchten.

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Für echte Fans gemacht

Das Replica-Trikot orientiert sich optisch stark an den Spielertrikots der Nationalmannschaft.

Es bietet Ihnen:

• Angenehmes, leichtes Material für hohen Tragekomfort
• Sportlichen Schnitt für Alltag und Stadion
• Offizielles Design im Look der Profis

Damit sind Sie sowohl beim Public Viewing als auch im Alltag passend gekleidet.

Jetzt schon für die WM vorbereiten

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

© Amazon

Auch wenn das Turnier noch bevorsteht: Die Nachfrage nach offiziellen Trikots steigt erfahrungsgemäß schnell.
Wer früh zugreift, sichert sich nicht nur die passende Größe, sondern kann sich schon jetzt auf die kommenden Spiele einstimmen.

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

PUMA ÖFB Österreich Replica Trikot Home WM 2026 Herren 

© Amazon

Fazit: Früh dran sein lohnt sich

Das Österreich Home-Trikot zur WM 2026 ist jetzt verfügbar – und für viele Fans ein Must-have.
Wenn Sie die Nationalmannschaft stilvoll unterstützen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Zugreifen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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