Apple bringt das neue iPad Air auf Amazon!

Wenn Sie auf das neue iPad gewartet haben, ist jetzt der richtige Moment:Das Apple iPad Air 11" (M4) ist jetzt auch auf Amazon erhältlich – und direkt um 5 % reduziert für 624,10 €.

Mehr Leistung, mehr Möglichkeiten

Mit dem neuen M4-Chip hebt Apple das iPad Air auf ein neues Level.

Ob Sie arbeiten, kreativ sein oder einfach nur entspannt streamen möchten – das Tablet liefert die nötige Leistung für nahezu jede Anwendung.

Gerade bei anspruchsvolleren Aufgaben profitieren Sie von der deutlich verbesserten Geschwindigkeit und Effizienz.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau © Amazon

Brillantes Display für jeden Einsatz

Das 11 Zoll Liquid Retina Display sorgt für eine klare, farbintensive Darstellung.

Egal ob Sie Filme schauen, Fotos bearbeiten oder im Internet surfen – Inhalte wirken gestochen scharf und lebendig.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau © Amazon

Kamera, die mehr kann

Sowohl vorne als auch hinten kommt jeweils eine 12-Megapixel-Kamera zum Einsatz.

Das macht das iPad ideal für:

• Videocalls in hoher Qualität

• schnelle Fotos und Scans

• Content-Erstellung unterwegs

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau © Amazon

Schnell verbunden – bereit für die Zukunft

Mit WLAN 7 sind Sie bestens für moderne Netzwerke gerüstet.

In Kombination mit dem Apple N1 profitieren Sie von stabilen und schnellen Verbindungen – egal ob zu Hause oder unterwegs.

Alltagstauglich wie gewohnt

Apple bleibt seiner Linie treu:

Das iPad Air bietet eine Batterielaufzeit für den ganzen Tag, sodass Sie ohne ständiges Nachladen auskommen.

Zusätzlich sorgt Touch ID für schnelles und sicheres Entsperren.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau © Amazon

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID, Batterie für den ganzen Tag – Space Grau © Amazon

Fazit: Neues iPad, direkt im Angebot

Das iPad Air 11" (M4) gehört zu den spannendsten Tablets aktuell – und ist jetzt schon reduziert erhältlich.

Wenn Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken, modernen Tablet sind, ist dieses Angebot auf Amazon definitiv einen Blick wert.

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