21 % auf Apple: AirPods Max jetzt deutlich günstiger

Wenn Sie schon länger mit hochwertigen Over-Ear-Kopfhörern liebäugeln, ist jetzt ein guter Zeitpunkt:Die Apple AirPods Max sind aktuell für 458,82 € auf Amazon erhältlich – mit 21 % Ersparnis.

Für ein Produkt aus dem Premium-Segment von Apple ist das ein bemerkenswertes Angebot.

Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio, USB-C Ladecase, Mitternacht © Amazon

Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio, USB-C Ladecase, Mitternacht © Amazon

Klang auf Top-Niveau – ganz ohne Kompromisse

Die AirPods Max richten sich an alle, die beim Sound keine Abstriche machen möchten.

Dank speziell entwickelter Treiber liefert Apple hier einen klaren, ausgewogenen Klang mit satten Bässen und präzisen Höhen.

Egal ob Musik, Podcasts oder Filme – Sie hören Details, die bei vielen anderen Kopfhörern verloren gehen.

Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio, USB-C Ladecase, Mitternacht © Amazon

Effektive Geräuschunterdrückung

Ein echtes Highlight ist die aktive Geräuschunterdrückung auf Pro-Level.

Störende Umgebungsgeräusche werden zuverlässig ausgeblendet – ideal für Reisen, Büro oder konzentriertes Arbeiten.

Wenn Sie dennoch Ihre Umgebung wahrnehmen möchten, wechseln Sie einfach in den Transparenzmodus.

Immersives Hörerlebnis mit 3D Audio

Mit dem personalisierten 3D Audio erleben Sie Inhalte deutlich räumlicher.

Gerade bei Filmen oder Serien entsteht ein Klangbild, das Sie stärker ins Geschehen hineinzieht.

Das sorgt für ein deutlich intensiveres Nutzungserlebnis – besonders in Kombination mit Apple-Geräten.

Hochwertiges Design trifft auf Komfort

Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level, Transparenzmodus, personalisiertes 3D Audio, USB-C Ladecase, Mitternacht © Amazon

Typisch Apple: Die AirPods Max überzeugen nicht nur technisch, sondern auch optisch.

Das Gehäuse aus Aluminium wirkt hochwertig, während der Kopfbügel für angenehmen Tragekomfort sorgt – auch über längere Zeit.

Geladen wird bequem über USB-C, das mitgelieferte Case schützt die Kopfhörer unterwegs.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Die AirPods Max sind besonders interessant für Sie, wenn Sie:

• Wert auf erstklassige Klangqualität legen

• Häufig unterwegs sind und aktive Geräuschunterdrückung nutzen möchten

• bereits im Apple-Ökosystem unterwegs sind



Fazit: Jetzt deutlich attraktiver

Mit 21 % Rabatt auf Amazon werden die Apple AirPods Max deutlich attraktiver als üblich.

Wenn Sie Premium-Sound, starke Technik und hochwertiges Design suchen, ist dieses Angebot definitiv einen genaueren Blick wert.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.