Zahnärzte schwören auf diese Zahnbürste – Oral-B iO 9 jetzt im Preisvergleich!

Gesunde Zähne beginnen mit der richtigen Pflege – und genau hier setzt die Oral-B iO Series 9N an. Die elektrische Zahnbürste gehört aktuell zu den fortschrittlichsten Modellen auf dem Markt und sorgt nicht nur bei Nutzern, sondern auch bei Experten für Aufmerksamkeit.

Über den Preisvergleich auf idealo finden Sie das Modell derzeit bereits ab 159,90 €.

Was Zahnärzte besonders überzeugt

Oral-B iO Series 9N Black Onyx + Aufsteckbürsten (1 Stk.) © idealo.at

Oral-B iO Series 9N Black Onyx + Aufsteckbürsten (1 Stk.) © idealo.at

Aus Sicht vieler Zahnärzte kommt es bei der täglichen Zahnpflege vor allem auf Technik und Druckkontrolle an. Genau hier punktet die iO Series 9N:

• 3D-Reinigungstechnologie für gründliche Plaque-Entfernung

• Andruckkontrolle, die vor zu starkem Putzen schützt

• 7 Reinigungsstufen für individuelle Bedürfnisse

Oral-B iO Series 9N Black Onyx + Aufsteckbürsten (1 Stk.) © idealo.at

Expertenmeinung: Moderne elektrische Zahnbürsten mit Sensorik und Positionserkennung können helfen, typische Putzfehler zu vermeiden und die Mundhygiene deutlich zu verbessern.

Smarte Technik: 3D-Tracking & App

Ein echtes Highlight ist das integrierte 3D-Tracking mit Positionserkennung. Über Bluetooth verbindet sich die Zahnbürste mit einer App und zeigt Ihnen in Echtzeit, welche Bereiche Sie bereits gereinigt haben – und wo Sie noch nachbessern sollten.

Das sorgt für eine deutlich gleichmäßigere Reinigung im gesamten Mundraum.

Individuelle Programme für jeden Bedarf

Oral-B iO Series 9N Black Onyx + Aufsteckbürsten (1 Stk.) © idealo.at

Die Oral-B iO Series 9N bietet gleich 7 Reinigungsprogramme, darunter:

• Tägliche Reinigung

• Sensitiv-Modus

• Zahnfleischschutz

• Aufhellen

• Intensive Reinigung

So können Sie Ihre Zahnpflege exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Komfort & Alltagstauglichkeit

Neben der Technik überzeugt die Zahnbürste auch im Alltag:

• Timer-Funktion für optimale Putzdauer

• Ladestandanzeige für volle Kontrolle

• Reise-Etui mit USB-Ladefunktion

• Lithium-Ionen-Akku mit ca. 3 Stunden Ladezeit

Preis-Check auf idealo.at

Oral-B iO Series 9N Black Onyx + Aufsteckbürsten (1 Stk.) © idealo.at

Im Preisvergleich auf idealo.at starten die Angebote aktuell bei:

• ab 159,90 € für die Oral-B iO Series 9N

• verschiedene Varianten (z. B. Black Onyx, Rose Quartz, White) verfügbar

Damit liegt das Modell deutlich unter vielen ursprünglichen Marktpreisen im Premium-Segment.

Fazit: Smarte Zahnpflege auf neuem Level

Die Oral-B iO Series 9N verbindet moderne Technologie, präzise Reinigung und intelligente Unterstützung im Alltag.

Unser Eindruck: Wenn Sie Ihre Zahnpflege auf ein neues Level bringen möchten, bietet dieses Modell eine der aktuell fortschrittlichsten Lösungen – und dank idealo.at finden Sie schnell den besten Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.