Schlechtes Wetter gibt’s nicht! Mit diesen Übergangsjacken sind Sie im Frühling gut angezogen

Mal Sonne, mal Regen, mal Wind – die Übergangszeit zeigt sich von ihrer launischen Seite. Genau jetzt braucht es durchdachte Begleiter, die flexibel, bequem und stylisch zugleich sind. Wir zeigen Ihnen, welche Übergangsjacken jetzt besonders gefragt sind.

Die Tage werden länger, aber das Wetter bleibt unberechenbar. Morgens frisch, mittags warm, abends wieder kühl – ohne die richtige Jacke wird es schnell unangenehm. Wir setzen deshalb auf vielseitige Übergangsjacken, die sich Ihrem Alltag anpassen. Von leichten Steppjacken bis hin zu wetterfesten Softshell-Modellen: Hier sind die 10 besten Stücke für die Saison.

Leicht, warm, stylisch: Diese Übergangsjacken lohnen sich jetzt

Sportlich und praktisch: Höhenhorn Balmhorn Steppjacke

Diese Jacke* ist ein echter Allrounder für den Alltag. Die leichte Steppoptik sorgt für angenehme Wärme, ohne aufzutragen – ideal für wechselhafte Tage. Die versteckte Kapuze schützt zusätzlich vor Wind und kurzen Regenschauern. Wir mögen besonders den sportlichen Look, der sich easy kombinieren lässt. Mit 59,99 statt 69,99 Euro ist das ein solides Angebot mit spürbarem Rabatt.

Höhenhorn Balmhorn Jacke – für 59,99 statt 69,99 Euro bei Amazon* © Höhenhorn

Elegant durch den Alltag: TOM TAILOR Denim Steppjacke

Auch diese leichte Steppjacke für Damen* hält warm, ohne schwer zu wirken und bringt gleichzeitig eine elegante Note in den Look. Perfekt für Büro und Freizeit. Für 51,78 statt 60,49 Euro gibt’s hier ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

TOM TAILOR Denim Steppmantel – für 51,78 statt 60,49 Euro bei Amazon* © TOM TAILOR

Flexibel bei Wind und Wetter: JACK & JONES Softshell-Jacke

Softshell geht immer – vor allem in der Übergangszeit. Diese Jacke* schützt zuverlässig vor Wind und ist gleichzeitig atmungsaktiv. Ideal für aktive Tage draußen. Besonders stark: nur 39,13 statt 60,49 Euro – ein echter Deal mit satten 35 Prozent Rabatt.

JACK & JONES Softshell-Jacke – für 39,13 statt 60,49 Euro bei Amazon* © JACK & JONES



Regen? Kein Problem: THE NORTH FACE Antora Jacket

Wenn das Wetter komplett umschlägt, kommt diese Regenjacke* ins Spiel. Wasserdicht, leicht und absolut zuverlässig – genau das, was man bei plötzlichen Schauern braucht. Für 91,72 statt 131,09 Euro bekommt man hier Markenqualität mit starkem Rabatt.

THE NORTH FACE Antora Rain Jacket – für 91,72 statt 131,09 Euro bei Amazon* © THE NORTH FACE



Outdoor-ready: Jack Wolfskin Bornberg Softshelljacke

Robust, bequem und funktional – diese Jacke* ist perfekt für alle, die gerne draußen unterwegs sind. Winddicht und atmungsaktiv, dazu angenehm zu tragen. Mit 85,70 statt 131,04 Euro ein echtes Schnäppchen für Outdoor-Fans.

Jack Wolfskin Bornberg Hoody – für 85,70 statt 131,04 Euro bei Amazon* © Jack Wolfskin



Preis-Hit für jeden Tag: Puma Allwetterjacke

Günstig, funktional und überraschend vielseitig: Diese Allwetterjacke* ist genau das Richtige für alle, die eine unkomplizierte Lösung für wechselhafte Tage suchen. Sie schützt vor Wind und leichtem Regen, bleibt dabei angenehm leicht und trägt sich komfortabel im Alltag. Besonders attraktiv: der starke Preis von 36,25 statt 60,46 Euro, was sie zu einem echten Schnäppchen für Sparfüchse macht.

Puma Teamliga Allwetterjacke – für 36,25 statt 60,46 Euro bei Amazon* © Puma



Wetterfest und feminin: Schöffel Jacket Gmund

Diese Jacke* kombiniert Funktionalität mit einem stilvollen Look und ist damit ein zuverlässiger Begleiter für die Übergangszeit. Sie ist wind- und wasserdicht, gleichzeitig atmungsaktiv und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl – selbst bei längeren Outdoor-Aktivitäten. Die verstaubare Kapuze bietet zusätzlichen Schutz, wenn das Wetter plötzlich umschlägt. Für 71,29 statt 100,79 Euro bekommen Sie hier Qualität, die sich im Alltag wirklich auszahlt.

Schöffel Jacket Gmund – für 71,29 statt 100,79 Euro bei Amazon* © Schöffel



Kuschelig und leicht: Höhenhorn Eigler Fleecejacke

Wenn es morgens noch frisch ist oder abends schnell abkühlt, kommt diese Fleecejacke* ins Spiel. Sie ist angenehm weich, hält zuverlässig warm und eignet sich perfekt als zusätzliche Schicht unter einer Jacke oder solo an milden Tagen. Für 34,99 statt 39,99 Euro ist dieses Modell eine günstige und gleichzeitig sehr vielseitige Ergänzung für Ihre Garderobe.

Höhenhorn Eigler Fleecejacke – für 34,99 statt 39,99 Euro bei Amazon* © Höhenhorn



Nachhaltig unterwegs: VAUDE Rienza Jacket III

Diese Jacke* richtet sich an alle, die nicht nur funktional, sondern auch bewusst einkaufen möchten. Sie überzeugt mit nachhaltigen Materialien und einer robusten Verarbeitung, die für Langlebigkeit sorgt. Gleichzeitig bietet sie den Komfort, den man sich für wechselhaftes Wetter wünscht – angenehm warm, atmungsaktiv und vielseitig einsetzbar. Mit 90,66 statt 121,01 Euro ist sie eine lohnende Investition für alle, die Wert auf Qualität und Umweltfreundlichkeit legen.

VAUDE Rienza Jacket III – für 90,66 statt 121,01 Euro bei Amazon* © VAUDE



Trendy und cozy: Urban Classics Sherpa Mix Jacket

Diese Jacke* bringt frischen Wind in Ihre Übergangs-Garderobe. Der angesagte Sherpa-Mix sorgt nicht nur für einen modischen Look, sondern auch für angenehme Wärme an kühleren Tagen. Gleichzeitig bleibt sie leicht genug, um nicht zu beschweren – perfekt für die wechselhafte Jahreszeit. Wir finden: ein echtes Statement-Piece für alle, die Style und Komfort verbinden möchten. Für 41,86 statt 69,99 Euro gibt’s hier zudem einen starken Rabatt.

Urban Classics Sherpa Mix Jacket – für 41,86 statt 69,99 Euro bei Amazon* © Urban Classics



Worauf sollten Sie beim Kauf einer Übergangsjacke achten?

Eine gute Übergangsjacke muss vor allem eines sein: flexibel. Wir achten darauf, dass sie leicht genug für mildere Temperaturen ist, aber gleichzeitig Schutz vor Wind und Regen bietet. Materialien wie Softshell oder leichte Steppstoffe sind hier besonders beliebt.

Wichtig sind außerdem:

• Atmungsaktivität, damit Sie nicht ins Schwitzen kommen

• Wasserabweisende Eigenschaften für spontane Regenschauer

• Kapuze und Taschen für zusätzlichen Komfort

• Geringes Gewicht, damit die Jacke nicht zur Last wird

Wir empfehlen: Lieber ein Modell, das vielseitig einsetzbar ist – so sind Sie für jede Wetter-Laune gewappnet.

Fazit: Übergangsjacken sind jetzt Pflicht!

Die Übergangszeit ist unberechenbar – aber mit der richtigen Jacke sind Sie klar im Vorteil. Ob sportlich, elegant oder funktional: Die Auswahl ist riesig und aktuell locken viele starke Rabatte.

Unser Tipp: Jetzt zugreifen und vorbereitet sein – bevor der nächste Wetterumschwung kommt!

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