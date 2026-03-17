TV-Hammer: Fußball-WM auf YouTube

Fußball-Beben im Netz!

Die FIFA macht Ernst und krallt sich YouTube als „bevorzugten Partner“ für die Mega-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Während in Deutschland das TV-Rechte-Puzzle (Telekom, ARD, ZDF) bereits steht, stellt dieser Deal auch in Österreich alles auf den Kopf!

YouTube wird zum WM-Stadion

Vergessen Sie langweilige Highlights nach Mitternacht! Durch die strategische Kooperation wird YouTube zur offiziellen Drehscheibe für die Fans. Das bedeutet: Exklusiver Content: YouTuber und Creator bekommen direkten Zugang zum Turnier – wir werden die WM so nah erleben wie nie zuvor! Neue Formate: Backstage-Berichte, Live-Interaktionen und Kameraperspektiven, die es im klassischen TV nicht gibt.

Was heißt das für ORF und ServusTV?

In Österreich ist die Lage besonders spannend. Während in Deutschland die Telekom das Sagen hat, kämpfen hierzulande die Sender noch um die Vorherrschaft. Der YouTube-Deal ist ein Signal: Die FIFA setzt massiv auf die „Generation Z“ und Streaming. Das klassische Fernsehen bekommt gigantische Konkurrenz aus dem Netz!

ÖFB-Fans hoffen auf „Free-Content“

Obwohl die Live-Rechte für die vollen 104 Spiele meist bei großen Pay-TV-Anbietern oder öffentlich-rechtlichen Sendern liegen, könnte YouTube zum Retter für alle Fans ohne teures Abo werden. Es wird erwartet, dass dort massiv Material frei zugänglich gemacht wird, um den Hype um das erste Turnier mit 48 Teams anzuheizen.