Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. DFB Pokal
Harry Kane
© GEPA Pictures

Sieg in Leverkusen

FC Bayern beendet Pokal-Final-Fluch

22.04.26, 23:19
Teilen

Bayern München steht erstmals seit sechs Jahren wieder im Pokal-Endspiel.

Leverkusen. Der FC Bayern München darf weiter vom Gewinn des Triple träumen. Vier Tage nach der vorzeitigen Fixierung des 35. Titels in der deutschen Meisterschaft zogen der bis zur 74. Minute eingesetzte ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. mit einem 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen ins Finale des DFB-Pokals ein. Gegner am 23. Mai im Berliner Olympiastadion ist entweder der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg mit Philipp Lienhart. Das zweite Semifinale geht am Donnerstag über die Bühne.

In einer einseitigen ersten Halbzeit schoss Stürmerstar Harry Kane die von Vincent Kompany gecoachten Gäste in der 22. Minute verdient in Führung. Zwar hielt Leverkusens Torhüter Mark Flekken das Spiel mit einigen starken Paraden lange offen, doch das Heimteam konnte den überlegenen Bayern nichts mehr entgegensetzen. In der Nachspielzeit sorgte Luis Diaz (94.) mit dem 2:0 für den Champions-League-Halbfinalisten für den Schlusspunkt.

Die Münchner stehen zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder im Pokal-Endspiel. Leverkusen wird die erste Saison nach der Zeit von Coach Xabi Alonso ohne Titel beenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen