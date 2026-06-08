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In Wien

Manuel Neuer (40): Frau und Ex-Frau sind schwanger

CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 06: Manuel Neuer of Germany looks on prior to the international friendly match between United States and Germany at Soldier Field on June 06, 2026 in Chicago, Illinois. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
© Getty Images
Große Überraschung bei der Ex-Frau von Manuel Neuer! Dressurreiterin Nina Neuer war in Wien und lässt über Instagram wissen, dass sie schwanger ist.
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Während Nina Neuer (32) ihren deutlich sichtbaren Babybauch auf Social Media präsentiert, erwartet auch Anika Neuer (25), die aktuelle Ehefrau des deutschen Nationaltorwarts Manuel Neuer (40), ein Kind. Es ist bereits ihr zweites gemeinsame Baby. Damit sind die Ex-Frau und die jetzige Partnerin des Fußballstars zur selben Zeit schwanger.

Nina Neuer geht eigenen Weg

Der  Torwart plant sein Familienglück mit Ehefrau Anika am Tegernsee auf einem Anwesen mit Seeblick  und die Dressurreiterin geht ihre eigenen Wege. Wie die deutsche Bild berichtet, lebt sie aktuell in Niedersachsen. Wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Klar ist aber: Nina war in Wien und zeigte ihr Familienglück!

Nina zeigte sich erstmals mit Babybauch in Wien. © instagram/ninaneuer
Nächtlich postete Nina vor dem Michaelerplatz, im Hintergrund thront die Hofburg. © instagram/ninaneuer

In Wien war Nina wohl auf einer kurzen Stippvisite. Sie besichtigte viele Sehenswürdigkeiten und postete dann auch wieder ein Foto von ihrem Abflug.

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Manuel Neuer und seine Ex-Frau Nina auf dem Oktoberfest.
Manuel Neuer und seine Ex-Frau Nina auf dem Oktoberfest. © Getty Images

Alles begann 2014

Die gemeinsame, mittlerweile vergangene, Geschichte von Manuel und Nina begann einst im Jahr 2014, als sich die beiden kennenlernten. Drei Jahre später folgte die Hochzeit, bevor im Jahr 2020 schließlich die Scheidung eingereicht wurde.

Manuel Neuer und seine jetzige Frau Anika.
Manuel Neuer und seine jetzige Frau Anika. © Getty Images

Der Torwart heiratete dann Anika im Jahr 2023, woraufhin 2025 noch einmal ganz groß in Italien gefeiert wurde. Ihr erster gemeinsamer Sohn Luca erblickte im März 2024 das Licht der Welt, und nun folgt für die Familie das nächste Babyglück.

MAINZ, GERMANY - MAY 31: Manuel Neuer of Germany looks on prior to the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Er wartet auf sein Comeback im DFB-Tor. © Getty Images

Bei der WM in den USA kämpft Neuer derzeit um sein DFB-Comeback. Er soll nach der späten Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann die Nummer 1 im deutschen Tor sein.

Manuel Neuer nach dem WM-Finale 2014 in Brasilien - der große Titel-Jubel. © Getty Images

Alles hängt an der Wade, hält sich, hütet der Bayern-Keeper das Tor der Deutschen. Für Neuer ist es im zarten Fußballeralter von 40 Jahren mit ziemlicher Sicherheit das letzte große Turnier.

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