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Cup-Start 2026!

LASK muss nach Kalsdorf, Salzburg-Coach Röhl vor Debüt in Oberwart

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Ein Fußballtrainer im grauen Trainingsshirt spricht an der Seitenlinie auf einen Spieler im schwarz-weiß gestreiften Trikot mit der Rückennummer 27 und dem Namen Lang ein.
Österreichs Top-Klubs starten in die neue ÖFB-Cup-Saison: Double-Sieger LASK trifft auf Kalsdorf, Salzburg-Coach Röhl feiert Debüt und in Wien warten auf Austria und Rapid echte Pokal-Mythen.
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Für Double-Sieger LASK beginnt am Samstag die Mission Titelverteidigung im ÖFB-Cup. Das Team von Coach Dietmar Kühbauer gastiert in der 1. Runde beim steirischen Drittligisten SC Kalsdorf (18:00 Uhr/live ORF 1 in Konferenz & Sport24-Liveticker). Die Linzer gehen nach einem 2:0-Testspielerfolg gegen Düsseldorf mit breiter Brust in die Partie. Kühbauer, der den dritten Pokalsieg in Serie anpeilt, kann personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Neben dem fitten Moses Usor stehen auch WM-Starter Andres Andrade sowie die Neuzugänge Alessandro Schöpf und Ramiz Harakate im Kader.

Ebenfalls am Samstag um 18:00 Uhr gibt Danny Röhl sein Pflichtspiel-Debüt als Salzburg-Cheftrainer (18:00 Uhr/live Sport24-Liveticker). Die "Bullen" gastieren beim Regionalligisten SV Oberwart, wo Ex-Profi Gernot Plassnegger an der Seitenlinie steht. Röhl muss bei seinem Einstand allerdings auf Stefan Lainer (Fersenprobleme) und Justin Omoregie (Oberschenkelverletzung) verzichten. Zusätzlich sind am Samstag der GAK beim SR Donaufeld (17:00 Uhr) und Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau beim Kremser SC (18:30 Uhr) im Einsatz, wo Stefan Maierhofer erst vor wenigen Tagen als Cheftrainer übernommen hat.

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Am Sonntag schließt sich das Feld der Bundesligisten im Pokal-Unterhaus. Der TSV Hartberg startet die dritte Ära unter Markus Schopp beim SC Imst in Tirol (17:00 Uhr/live Sport24-Liveticker). Danach brennt die Bundeshauptstadt: Die Wiener Austria muss nach ihrer Europacup-Reise nach Lettland zum Wiener Sport-Club nach Hernals (18:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Das neue Heimstadion der Dornbacher ist bereits restlos ausverkauft. Kapitän Manfred Fischer warnt vor den erfahrenen Kräften der Hernalser wie Konstantin Kerschbaumer oder Rene Kriwak, um ein frühes Scheitern wie im Vorjahr in Voitsberg zu verhindern.

Den Schlusspunkt setzt Rapid am Sonntagabend beim Ostliga-Aufsteiger SV Wienerberg in Favoriten (20:30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker). Coach Johannes Hoff Thorup kündigte nach den Europacup-Strapazen Rotationen an, insbesondere wegen des ungewohnten Kunstrasens auf der Anlage. Die Hütteldorfer peilen trotz der kurzen Vorbereitungszeit einen klaren und dominanten Auftritt an.

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