Finales Wochenende für Österreichs größten Lichtergarten

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Dann heißt es: schnell noch ILLUMINA besuchen, denn Österreichs bezauberndes begehbare Lichtinstallation ist nur noch dieses Wochenende zu betreten. Auf in ein magisches Reich!

Noch bis zum 11. Jänner 2026 verwandelt sich der Schlosspark Laxenburg in ein leuchtendes Wintermärchen: ILLUMINA – Österreichs größter Lichtergarten feiert heuer sein 5-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto "5 Jahre Magie, Licht & Staunen" erwartet Besucher ein neu gestalteter Rundweg mit zahlreichen Highlights.

© Christian Mikes

Über 3 Kilometer Staunen

Seit seiner Premiere 2020 hat sich ILLUMINA zu einem Fixpunkt der Winterzeit entwickelt und begeistert jährlich weit über 100.000 Gäste. Zum Jubiläum präsentieren internationale Lichtkünstler erneut ihre Installationen entlang des über drei Kilometer langen Weges durch den Schlosspark. Eine spektakuläre Laser- und Wassershow im Burgteich sowie farbenprächtige Projektionen auf der historischen Franzensburg warten ebenso wieder auf Gäste, wie der Sprechende Baum, der sich eine neue Geschichte für seine kleinen Fans ausgedacht hat. Zahlreiche neue Lichtkunstwerke laden nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen ein – mit modernster Lichttechnik und eindrucksvollen interaktiven Effekten.

© Christian Mikes

Zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs laden mit traditionellen und winterlichen Schmankerln erneut zum Rasten und Genießen

Sorgenfreie Anreise mit Auto, Shuttlebus und Öffis

© Christian Mikes

Insgesamt drei Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang stehen ILLUMINA-Besucher kostenfrei zur Verfügung. Wer auf das Auto verzichten möchte, hat heuer mehr Optionen denn je: Neben dem Shuttlebus, der freitags bis sonntags vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour fährt, gibt es erstmals eine Kooperation mit der ÖBB. Das ÖBB-Plus-Kombiticket ermöglicht nicht nur die bequeme An-und Abreise aus ganz Österreich, sondern auch einen vergünstigten Eintritt in den Lichtergarten.

52 Euro sparen mit dem Premiumticket

Ermäßigte Premiumtickets gibt’s online auf www.ticket24.at. Als Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) kann man damit insgesamt 52 Euro sparen. Darüber hinaus sind die Eintrittskarten an einem beliebigen Tag und Uhrzeit und innerhalb der Öffnungszeiten (bis 11. Jänner 2026) gültig.