Die Wiener Gastronomie hat viele Gesichter und immer öfter sind es Frauen, die sie prägen. Drei Chefköchinnen geben Einblicke in ihre Arbeit, ihre Haltung und ihre Küche. Ihre Porträts gehen über Social Media um die Welt.

Drei Frauen prägen derzeit einen Teil jener Küche, für die Wien weltweit bekannt ist. Zum Internationalen Frauentag rückt der WienTourismus ihre Arbeit ins internationale Rampenlicht. Kurze Video-Porträts zeigen, wie Parvin Razavi, Natalie Stebbing und Clara Aue die kulinarische Szene der Stadt mit eigenen Ideen formen.

Die Serie läuft auf Instagram, TikTok und LinkedIn sowie auf den chinesischen Plattformen WeChat und Weibo. Als eine von vielen Aktivitäten reiht sich diese Aktion in das aktuelle Themenjahr "Vienna Bites" ein, das ganz im Zeichen der Kulinarik steht und den Charakter wie die Vielfalt der Wiener Genusskultur international sichtbar macht.

Drei Küchen, drei Handschriften, eine Stadt

Den Auftakt macht Haubenköchin Parvin Razavi. Sie führt die Küche im Restaurant &flora im Hotel Gilbert und gilt als eine der spannendsten Stimmen der Wiener Gastronomie. Nachhaltigkeit, Regionalität und Experimentierfreude prägen ihren Stil. Gault-Millau kürte sie 2023 zur Newcomerin des Jahres.

Danach folgt Natalie Stebbing. Als Chef-Patissière im Hotel Sacher verantwortet sie die süße Seite eines der berühmtesten Häuser der Stadt. 2023 erhielt sie die Auszeichnung Patissière des Jahres. Für Stebbing bringen Frauen neuen Schwung in die Welt des Fine Dining und fordern mehr Anerkennung.

Natalie Stebbing prägt als Chef Patissière im Hotel Sacher die Küche eines der bekanntesten Häuser der Stadt. © Rafael Bittermann

Den Abschluss bildet Haubenköchin Clara Aue. Sie verantwortet die Küche im Restaurant Heu & Gabel am Meidlinger Markt.Aue setzt auf konsequente Nachhaltigkeit. Sie nutzt Lebensmittel möglichst vollständig und achtet bewusst auf Herkunft und Qualität der Produkte. Auch sie wurde ausgezeichnet und erhielt 2022 den Titel Gault-Millau Newcomerin des Jahres.

Haubenköchin Clara Aue ist Küchenchefin im „Heu & Gabel“ am Meidlinger Markt. © Rafael Bittermann

Stadt setzt Zeichen zum Frauentag

Die Stadt sieht in der Aktion mehr als nur eine kulinarische Kampagne. "Wien ist die Stadt der Frauen - und ihrer Gestalterinnen", betont Stadträtin Barbara Novak (SPÖ). Die Wiener Frauenwoche soll zeigen, wie stark Frauen Wirtschaft, Kultur und Gastronomie der Stadt prägen.

Mit den Porträts trägt der WienTourismus Wiens Küchenszene in die Welt. Geschäftsführer Norbert Kettner betont, dass Razavi, Stebbing und Aue exemplarisch für die kulinarische Qualität der Stadt stehen. "Die drei herausragenden Persönlichkeiten der Wiener Gastronomie stehen exemplarisch für jene kulinarische Exzellenz", so Kettner.