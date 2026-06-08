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Papas im Fokus

Tierischer Vatertag im Haus des Meeres

Der Vatertag im Haus des Meeres als Erlebnis für die ganze Familie.
© Haus des Meeres / Zupanc
Am 14. Juni dreht sich im Haus des Meeres alles um die tierischen Väter und ihre oft erstaunliche Rolle bei Nachwuchs und Brutpflege.
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Wer glaubt, dass im Tierreich nur die Mütter für den Nachwuchs zuständig sind, wird am Vatertag eines Besseren belehrt. Das Haus des Meeres in Wien rückt die oft übersehenen Väter der Natur ins Rampenlicht und lädt Familien zu einem Erlebnistag der Extraklasse ein.

Ihr Fortpflanzungsverhalten macht Seepferdchen zu einem faszinierenden Symbol für väterliche Fürsorge.
Ihr Fortpflanzungsverhalten macht Seepferdchen zu einem faszinierenden Symbol für väterliche Fürsorge. © Haus des Meeres

Besonders faszinierend gestalten sich die Seepferdchen. Bei ihnen übernimmt das Männchen eine Aufgabe, die in der Tierwelt äußerst selten ist: Es trägt die befruchteten Eier in einer Bruttasche am Bauch und bringt schließlich die Jungtiere zur Welt. Damit gelten Seepferdchen als starkes Symbol für die väterliche Fürsorge unter Wasser.

Programm für die ganze Familie

Los geht es bereits am Vormittag mit einer Reptilienfütterung, bei der Besucher faszinierende Einblicke in die Welt von Echsen und Schlangen erhalten. Für Kinder wartet außerdem ein Bilderbuchkino rund um die Fortpflanzung der Seepferdchen. Ergänzt wird das Programm durch Miniführungen mit spannenden Fakten über weitere Tierarten, bei denen die Männchen eine besondere Rolle spielen.

Die Reptilienfütterung bietet aufregende Einblicke in die Welt von Dreifarbwaran.
Die Reptilienfütterung bietet aufregende Einblicke in die Welt von Dreifarbwaran. © Haus des Meeres

Einen gemütlichen Tagesausklang können Familien hoch über den Dächern Wiens genießen – mit Blick über die Stadt im Restaurant 360° OCEAN SKY. Tischreservierungen sind unter oceansky.at möglich.

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