Mit nur 20 Jahren: DAS ist Wiens Rekordstudentin

Während viele Studierende jahrelang für ihr Jus-Studium brauchen, hat eine junge Wienerin nun etwas geschafft, das kaum vorstellbar erscheint.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Larissa Arthofer schloss ihr Jus-Studium bereits mit 20 Jahren ab und sorgte damit für großes Aufsehen. Das Besondere: Für den Abschluss benötigte sie nur rund eineinhalb Jahre und stellte damit einen außergewöhnlichen Rekord auf.

Vorsprung schon während der Schulzeit

Ganz aus dem Nichts kam der Erfolg allerdings nicht. Bereits während ihrer Schulzeit nahm die junge Wienerin an speziellen Förderprogrammen teil und konnte dadurch Lehrveranstaltungen und Prüfungen vorziehen. Ein Teil der Studienleistungen wurde ihr später angerechnet.

Normalerweise dauert Jus deutlich länger

Das klassische Jus-Studium zählt zu den anspruchsvollsten Studiengängen Österreichs. Die Regelstudienzeit liegt bei acht Semestern, viele Studierende benötigen allerdings deutlich länger bis zum Abschluss. Umso außergewöhnlicher ist der Erfolg der jungen Juristin.

Bewunderung im Netz

Auch in den sozialen Medien sorgte die Rekordleistung für Staunen. Zahlreiche Nutzer gratulierten der Absolventin zu ihrem Erfolg. Andere zeigten sich beeindruckt davon, wie viel Disziplin und Organisation hinter einer solchen Leistung stecken müssen.

Nächster Schritt bereits geplant

Mit dem außergewöhnlich schnellen Studienabschluss hat Larissa Arthofer bereits früh die Grundlage für ihre weitere juristische Karriere geschaffen. Welche Richtung sie nun einschlagen wird, bleibt abzuwarten.