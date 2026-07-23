Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Plus 4 Prozent

Starkes Halbjahr sorgt für Touri-Boom in Wien

Zwei junge Frauen spazieren lachend vor einem historischen Gebäude im sonnigen Wien.
© Getty Images
Im ersten Halbjahr wurden in Österreichs Bundeshauptstadt 9,3 Mio. Übernachtungen verzeichnet. Der Song-Contest-Monat im Mai bescherte Wien einen deutlichen Umsatzzuwachs.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Wien-Tourismus kann eine erfolgreiche Halbjahresbilanz ziehen: Mit 9,3 Millionen Gästenächtigungen erreichten die ersten sechs Monate im Jahr 2026 ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Umsätze entwickelten sich positiv. Vor allem der Song-Contest-Monat Mai sorgte hier für Zuwächse.

Auch interessant

Geheim-Plan: So will WKW-Chef Ruck bleiben

Zieht Drews jetzt etwa ins Dschungelcamp?

EU-Automarkt wächst weiter: Chinesen legen zu

Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens wurde im ersten Halbjahr des heurigen Jahres von Deutschland angeführt. Auf den Plätzen folgen Österreich, USA, Italien, Großbritannien und Frankreich, wie der Wien-Tourismus in einer Aussendung mitteilte.

Deutliches Umsatzplus im ESC-Monat Mai

Zwischen Jänner und Mai (der Juni ist noch nicht ausgewertet, Anm.) wurde von den Wiener Beherbergungsbetrieben 502,74 Millionen Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaftet. Das ist laut Wien-Tourismus ein Plus von einem Prozent. Im ESC-Monat Mai waren es 150,6 Millionen Euro und damit sogar um 7 Prozent mehr als im Mai 2025.

Bühne des Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit großem Bildschirm und Publikum im Vordergrund.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 12: A general view during the first semi-final of the Eurovision Song Contest 2026 at Wiener Stadthalle on May 12, 2026 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images) © Getty Images

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer lag im ersten Halbjahr bei rund 64 Prozent, jene der Betten bei knapp 50 Prozent. Dies entspricht den Vorjahreswerten. Gestiegen ist jedoch das Angebot. Insgesamt standen in Wien zuletzt mit rund 84.200 Hotelbetten um rund 2.200 Betten mehr zur Verfügung.

Das ganze Jahr über Arbeitsplätze

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Der Tourismus, so hob sie hervor, schaffe das ganze Jahr über Arbeitsplätze. Auch Handel, produzierende Betriebe oder die Freizeitwirtschaft würden hier profitieren.

"Die strategische Ausrichtung auf Qualitätstourismus, internationale Kongresse und kaufkräftige Zielgruppen stärkt Wiens Position im globalen Wettbewerb", zeigte sich Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner überzeugt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marktamt-Skandal weitet sich aus

Straußenküken entzücken Besucher in Schönbrunn

Hietzing versinkt im Baustellen-Chaos

Starkes Halbjahr sorgt für Touri-Boom in Wien

Autoanteil in Wien gleichbleibend hoch

Kirche nimmt 100. Photovoltaik-Anlage in Betrieb

Alarm, Security und bruchsichere Fenster: So streng ist die "Auszeit-WG"

Tunnel für Kröten und Salamander um 800.000 Euro

Erstbezug für "1eMille-Intensivtäter-WG"

Marianne Mendt eröffnet Popfest