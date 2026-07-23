Starkes Halbjahr sorgt für Touri-Boom in Wien

Im ersten Halbjahr wurden in Österreichs Bundeshauptstadt 9,3 Mio. Übernachtungen verzeichnet. Der Song-Contest-Monat im Mai bescherte Wien einen deutlichen Umsatzzuwachs.

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Der Wien-Tourismus kann eine erfolgreiche Halbjahresbilanz ziehen: Mit 9,3 Millionen Gästenächtigungen erreichten die ersten sechs Monate im Jahr 2026 ein Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Umsätze entwickelten sich positiv. Vor allem der Song-Contest-Monat Mai sorgte hier für Zuwächse.

Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens wurde im ersten Halbjahr des heurigen Jahres von Deutschland angeführt. Auf den Plätzen folgen Österreich, USA, Italien, Großbritannien und Frankreich, wie der Wien-Tourismus in einer Aussendung mitteilte.

Deutliches Umsatzplus im ESC-Monat Mai

Zwischen Jänner und Mai (der Juni ist noch nicht ausgewertet, Anm.) wurde von den Wiener Beherbergungsbetrieben 502,74 Millionen Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaftet. Das ist laut Wien-Tourismus ein Plus von einem Prozent. Im ESC-Monat Mai waren es 150,6 Millionen Euro und damit sogar um 7 Prozent mehr als im Mai 2025.

VIENNA, AUSTRIA - MAY 12: A general view during the first semi-final of the Eurovision Song Contest 2026 at Wiener Stadthalle on May 12, 2026 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images) © Getty Images

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer lag im ersten Halbjahr bei rund 64 Prozent, jene der Betten bei knapp 50 Prozent. Dies entspricht den Vorjahreswerten. Gestiegen ist jedoch das Angebot. Insgesamt standen in Wien zuletzt mit rund 84.200 Hotelbetten um rund 2.200 Betten mehr zur Verfügung.

Das ganze Jahr über Arbeitsplätze

Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. Der Tourismus, so hob sie hervor, schaffe das ganze Jahr über Arbeitsplätze. Auch Handel, produzierende Betriebe oder die Freizeitwirtschaft würden hier profitieren.

"Die strategische Ausrichtung auf Qualitätstourismus, internationale Kongresse und kaufkräftige Zielgruppen stärkt Wiens Position im globalen Wettbewerb", zeigte sich Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner überzeugt.