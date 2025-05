Spanier knallhart! Mallorca-Flüge sollen beschränkt werden

Der Tourismus auf den Balearen erreicht neue Höchstwerte: 2024 reisten 18,7 Millionen Urlauber auf die Inselgruppe – ein Rekordwert, der sogar fünf Prozent über dem Vorjahr liegt.

Für dieses Jahr wird mit ähnlich hohen Besucherzahlen gerechnet. Besonders Mallorca steht dabei im Fokus – die Insel erlebt eine zunehmende Überlastung durch Massentourismus.

Hohe Auslastung bereits zu Ostern

Die Ostertage 2025 gaben bereits einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Hochsaison: Hotels an der Playa de Palma waren zu 80 Prozent ausgelastet – ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2024. In derselben Woche registrierten die Balearen rund 11.240 Starts und Landungen auf ihren Flughäfen – ein Anstieg von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Regierung fordert Maßnahmen gegen Überlastung

Angesichts dieser Entwicklungen schlägt die konservative Regionalregierung der Balearen Alarm. Vizepräsident und Regierungssprecher Antoni Costa kündigte an, man wolle eine Begrenzung der Flugreisen in der Hochsaison anstreben. Die Flughäfen von Mallorca, Ibiza und Menorca seien laut Costa „an einem Limit angekommen“. Weitere Slots für Starts und Landungen dürfe es während der Hauptreisezeit nicht geben.

Flughafen-Betreiber Aena im Visier

Die Forderung richtet sich insbesondere an den staatlichen Flughafenbetreiber Aena, dem klargemacht werden soll, dass die Inseln ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Bereits jetzt begrenzt die Balearenregierung das Angebot an Unterkünften – nun sollen auch Flugverbindungen kontrolliert werden.

Keine Zuständigkeit auf regionaler Ebene

Ein Problem bleibt jedoch: Die Entscheidungshoheit über den Flugverkehr liegt bei der spanischen Zentralregierung in Madrid. Diese hat sich bislang nicht zu den Forderungen aus Mallorca geäußert.