Ballermann-Hammer: Heino unterschreibt beim "Bierkönig"

Wie die "Bild" berichtet, hat Heino ein fixes Engagement im legendären "Bierkönig" zugesagt. Er wird mit 86 Jahren somit zum ältesten Ballermann-Sänger aller Zeiten.

Heino wird sechs Auftritte auf der Lieblingsinsel der Deutschen haben. Sein erstes Konzert gibt der 86-Jährige am Samstag, den 31. Mai 2025. Der nächste Auftritt ist am Pfingstwochenende, Samstag, 7. Juni 2025, auf der kürzlich neu eröffneten Bühne des "Bierkönigs". Die Fans können sich auf einige Klassiker, wie "Ein Gläschen am Morgen", freuen.

Große Vorfreude

Die Vorfreude ist auch bei Heino groß. In einem Interview mit der "Bild" sagte er: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 86 Jahren noch mal den Ballermann aufmische. Aber die Begeisterung für meinen neuen Song, vor allem bei der Jugend, hat mich angesteckt. Ich freue mich sehr darauf, auf Mallorca richtig Party zu machen! Ich hab’ richtig Bock auf Malle!"

Heino sang schon Ende der 80er am Ballermann, damals als Vertretung für den Schlager-Star Roy Black. Nach einer 70 Jahre langen Karriere, über 55 Millionen verkauften Platten und Auftritten auf dem ganzen Globus will der 86-Jährige nochmal am "Bierkönig" selbst wissen, ob er es noch drauf hat.