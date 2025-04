Meghan bricht bei Interview in Tränen aus

In einem Interview bricht Meghan erstmals vor laufender Kamera in Tränen aus.

Meghan überrascht in einem neuen Video, das für den Podcast von ihrer Freundin Freundin Jamie Kern Lima gedreht wurde. Denn dort bringt sie die Journalistin mit einer rage sogar zu Weinen.

Meghan über ihre Kinder

Es war ein intimes Interview, in dem sich Meghan erstmals ungeschminkt zeigte und sich emotional öffnete. Als die Interviewerin sie nach ihren Kindern fragte, begann Meghan bereits, sich die Tränen wegzuwischen. Die zweifache Mutter erzählte gerührt, wie stolz sie ihre Kinder Archie und Lillibet machen wolle.

Schnauze voll, sich "beweisen zu müssen"

Dort kündigte Meghan auch an, "damit fertig zu sein, anderen ständig etwas beweisen zu müssen". Sowohl als Ehefrau und als Freundin wolle Meghan sich nicht mehr unter Beweis stellen müssen - oder es jedem recht machen. Dann beschrieb sie das Gefühl als "so befreiend", seit sie nicht mehr in dieses Verhaltensmuster falle.

Auch Interviewerin weinte

Auch Jamie, die Interviewerin, schrieb auf Instagram zu ihrem Video-Post: "Meghan öffnet sich wie nie zuvor und teilt echte, unverfälschte und seelen-erfüllende Geschichten, Einsichten und Inspiration. Ich habe noch nie so viel in einem Interview geweint, und das auf die bestmögliche Art und Weise!"