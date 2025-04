Herzogin Meghan (43) gewährt einmal mehr einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Auf Instagram teilt die Ehefrau von Prinz Harry (40) herzerwärmende Aufnahmen mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) und sorgt damit für Begeisterung bei Millionen Fans weltweit.

Normalerweise hält Meghan ihre Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus legen sie und Harry größten Wert darauf, Archie und Lilibet fern vom Medienrummel aufwachsen zu lassen. Fotos der Mini-Royals sind daher echte Raritäten. Umso besonderer ist jetzt dieser neue, intime Familiengruß.

Auf den aktuellen Bildern zeigt sich Meghan in einem idyllischen Garten vor prachtvollen Rosenbüschen. In der einen Hand hält sie eine Blüte, die sie ihrer kleinen Tochter Lilibet entgegenstreckt. Die Szene wirkt völlig ungekünstelt – fast so, als hätte ein Familienmitglied den Moment spontan eingefangen. Von Lilibet sieht man lediglich den Hinterkopf, doch die Ähnlichkeit zu Papa Harry ist unverkennbar: Ihre Locken leuchten in einem kräftigen Rot.

Während Meghan einen eleganten schwarzen Zopfmuster-Pullover trägt, ist Lilibet in ein zartes rosa Oberteil gekleidet. Auch Archie hat seinen Auftritt: Auf einem weiteren Bild der Galerie steht er vor den gleichen Rosenbüschen. Sein Gesicht bleibt ebenfalls verborgen – eine bewusste Entscheidung der Eltern, um die Privatsphäre ihrer Kinder zu wahren.

Zu ihrem emotionalen Beitrag schreibt Meghan: „Liebe, wie sie sonntags ist ... mit meinen kleinen Lieben.“ Die Kommentarfunktion bleibt deaktiviert, Likes sind nicht öffentlich sichtbar – doch der Zuspruch ihrer 2,8 Millionen Follower dürfte riesig sein.

Erst vor wenigen Tagen sprach Herzogin Meghan bei einem Auftritt in New York über ihre Rolle als Mutter und wie sehr sie ihr Denken verändert habe. Sie räumte Fehler ein und betonte, wie wichtig es ihr sei, klare Grenzen zu setzen – für ihre eigene mentale Gesundheit und die ihrer Familie. Vor allem ihre Tochter Lilibet möchte sie zu einer „starken und selbstbewussten jungen Frau“ erziehen, wie sie erklärte.

Mit diesen neuen Aufnahmen beweist Meghan, dass sie trotz ihres weltweiten Ruhms vor allem eines ist: eine Mutter, die ihre Kinder liebt und schützt – und die die kleinen Glücksmomente des Lebens in vollen Zügen genießt.